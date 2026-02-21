Уроженец Бийска Александр Бледных в 15-й раз покорил масленичный столб

Мужчина каждый год принимает участие в конкурсе по столболазанию на "Сибирской Масленице" и стал абсолютным рекордсменом

21 февраля 2026, 21:32, ИА Амител

Александр Бледных на "Сибирской Масленице" / Фото: amic.ru

В этом году Александр взобрался до вершины столба всего за 30 секунд. А начать свою впечатляющую победную серию нашего героя подвигло мнение незнакомца на празднике 15 лет назад.

«Кто-то со стороны увидел меня и сказал, что есть сила и я смогу. После этого решил попробовать, и у меня получилось», — вспоминает Бледных.

Александр поддерживает физическую форму, участвуя в разных спортивных соревнованиях. Кстати, как передают корреспонденты amic.ru, в этом году впервые за несколько лет все призы с верхушки столба были сняты.

Александр Бледных на этот раз достал мультиварку. Говорит, что каждый подарок для него по-своему ценный, потому что достается собственным трудом. По словам мужчины, впервые решиться покорить 11-метровый столб не просто: кроме смелости нужна и хорошая физическая подготовка.

Чемпион поделился советами для тех, кто только намерен себя попробовать в этом конкурсе: