"Росводоканал Барнаул" дарит технику за электронные квитанции

20 барнаульцев получат сертификаты в магазин электроники, просто подписавшись на цифровые счета за воду

23 октября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ2kXFv

Акция "Росводоканал Барнаул" / Фото: Аурика Митеску / пресс-служба компании

"Росводоканал Барнаул" напоминает горожанам об акции "Счастливая подписка". В ее рамках абоненты могут выиграть ценные призы.

В течение октября 2025 года все, кто перейдет на получение электронных квитанций, смогут побороться за один из 20 подарочных сертификатов номиналом 3000 рублей в крупный гипермаркет цифровой, бытовой техники и электроинструментов.

Условия участия просты: необходимо подписаться на получение электронной квитанции любым удобным способом – через официальный сайт компании, по телефонам контакт-центра 50-01-01 или 20-22-00, либо лично в центре обслуживания абонентов по адресу проспект Калинина, 116.

Важно также своевременно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения до 10 ноября 2025 года, так как должники к участию в розыгрыше не допускаются.

Начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас подчеркнула преимущества электронных квитанций:

«Это современный и безопасный способ получения информации о начислениях. Цифровая квитанция приходит быстрее, не теряется и надежно защищена».

Кроме того, отказ от бумажных счетов – это вклад в сохранение окружающей среды. "Росводоканал Барнаул" подсчитал, что полный переход на "цифру" поможет сохранить свыше тысячи деревьев ежегодно.

Розыгрыш призов состоится в период с 11 по 15 ноября 2025 года с помощью генератора случайных чисел. Участвовать могут жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и домов на прямых расчетах, соответствующих условиям акции.

Как ранее сообщал amic.ru, в "Росводоканал Барнаул" разъяснили правила установки и поверки приборов учета. Игнорирование сроков поверки может привести к тому, что прибор будет признан неисправным, а показания – недействительными. В таком случае начисления за воду будут производиться по среднемесячному потреблению в течение трех месяцев, а затем – по нормативу, исходя из количества проживающих.

Информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте "Росводоканал Барнаул".

