"Росводоканал Барнаул" дарит технику за электронные квитанции
20 барнаульцев получат сертификаты в магазин электроники, просто подписавшись на цифровые счета за воду
"Росводоканал Барнаул" напоминает горожанам об акции "Счастливая подписка". В ее рамках абоненты могут выиграть ценные призы.
В течение октября 2025 года все, кто перейдет на получение электронных квитанций, смогут побороться за один из 20 подарочных сертификатов номиналом 3000 рублей в крупный гипермаркет цифровой, бытовой техники и электроинструментов.
Условия участия просты: необходимо подписаться на получение электронной квитанции любым удобным способом – через официальный сайт компании, по телефонам контакт-центра 50-01-01 или 20-22-00, либо лично в центре обслуживания абонентов по адресу проспект Калинина, 116.
Важно также своевременно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения до 10 ноября 2025 года, так как должники к участию в розыгрыше не допускаются.
Начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас подчеркнула преимущества электронных квитанций:
«Это современный и безопасный способ получения информации о начислениях. Цифровая квитанция приходит быстрее, не теряется и надежно защищена».
Кроме того, отказ от бумажных счетов – это вклад в сохранение окружающей среды. "Росводоканал Барнаул" подсчитал, что полный переход на "цифру" поможет сохранить свыше тысячи деревьев ежегодно.
Розыгрыш призов состоится в период с 11 по 15 ноября 2025 года с помощью генератора случайных чисел. Участвовать могут жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и домов на прямых расчетах, соответствующих условиям акции.
Как ранее сообщал amic.ru, в "Росводоканал Барнаул" разъяснили правила установки и поверки приборов учета. Игнорирование сроков поверки может привести к тому, что прибор будет признан неисправным, а показания – недействительными. В таком случае начисления за воду будут производиться по среднемесячному потреблению в течение трех месяцев, а затем – по нормативу, исходя из количества проживающих.
Информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте "Росводоканал Барнаул". Дата проведения розыгрыша – 11–15 ноября 2025 года. Победителя определят через генератор случайных чисел.
