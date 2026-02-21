В Барнауле сотня частных домов осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии

Повреждение на водопроводе произошло на улице Казакова, 1

21 февраля 2026, 21:58, ИА Амител

"Росводоканал Барнаул" Фото: пресс-служба компании

В Барнауле произошла авария на водопроводе диаметром 100 мм на улице Казакова, 1. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

На время проведения ремонтных работ холодное водоснабжение отключили в сотне частных домов по следующим адресам:

ул. Казакова, 1–42;

ул. Володарского, 3–18а, 30а–36а;

ул. Октябрят, 1–26;

ул. Баумана, 13–42;

ул. Либкнехта, 43а–54.

Для жителей организован подвоз воды:

с 18:30 — на пересечении улиц Октябрят и Казакова;

с 19:20 — на пересечении улиц Октябрят и Баумана.

Коммунальщики планируют устранить повреждение до полуночи.