В Барнауле сотня частных домов осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии
Повреждение на водопроводе произошло на улице Казакова, 1
21 февраля 2026, 21:58, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" Фото: пресс-служба компании
В Барнауле произошла авария на водопроводе диаметром 100 мм на улице Казакова, 1. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
На время проведения ремонтных работ холодное водоснабжение отключили в сотне частных домов по следующим адресам:
- ул. Казакова, 1–42;
- ул. Володарского, 3–18а, 30а–36а;
- ул. Октябрят, 1–26;
- ул. Баумана, 13–42;
- ул. Либкнехта, 43а–54.
Для жителей организован подвоз воды:
- с 18:30 — на пересечении улиц Октябрят и Казакова;
- с 19:20 — на пересечении улиц Октябрят и Баумана.
Коммунальщики планируют устранить повреждение до полуночи.
17:50:26 22-02-2026
Надвигается неделя суровых морозов - беда, открывай по шире ворота.