Врач рассказала, кому не стоит поститься

При обострениях болезней, диабете, беременности и РПП пост может навредить

21 февраля 2026, 22:03, ИА Амител

Великий пост, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера/ amic.ru

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В это время верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов, рыба разрешена лишь в отдельные дни. Однако такие ограничения подходят не всем. Врач-эндокринолог, диетолог Анна Коновалова в беседе с "Кубанью 24" объяснила, кому стоит воздержаться от поста.

По словам специалиста, главная проблема поста — резкое снижение животного белка в рационе. Заменить его растительным удается не всегда, особенно если питание не продумано тщательно.

Кому пост противопоказан:

людям с обострениями хронических или острых заболеваний;

пациентам с метаболическими и эндокринными нарушениями, включая сахарный диабет;

тем, у кого есть расстройства пищевого поведения (любого вида);

беременным и кормящим женщинам (им грозит дефицит нутриентов).

Можно ли поститься детям?

Однозначного ответа нет, подчеркнула Коновалова. Родители должны быть уверены, что смогут обеспечить ребенка полноценным растительным белком. Дети часто отказываются есть бобовые в нужном объеме, поэтому врач советует по возможности сохранить в детском рационе яйца, "молочку", рыбу или морепродукты.