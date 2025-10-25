Вход на мероприятие будет свободным

25 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org 25-26 октября в барнаульской "Титов-Арене" пройдет этап Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвящены памяти Героя России Владимира Шаманова и соберут около 70 сильнейших спортсменов со всей страны – представителей разных родов войск от десантников до спецназа. Вход будет свободным.

Мероприятие станет частью всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества".

В Барнауле ожидают Героев России и Советского Союза, среди которых:

Герои России соберутся на турнир по рукопашному бою в Барнауле / Фото: администрация города

Олег Скрипочка – летчик-космонавт, совершивший три космических полета общей продолжительностью более 500 суток с выходами в открытый космос, продолжающий активную работу в отряде космонавтов. Руслан Кокшин – полковник, проявивший исключительный героизм в 2002 году при обороне пограничной заставы "Грозтхой". В критической ситуации вызвал минометный огонь на свою позицию, что позволило его группе выйти из окружения. Аркадий Корольков – полковник, отличившийся в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Дважды в ходе боевых действий вызывал артиллерийский огонь на себя, проявляя личное мужество и профессионализм. Анатолий Копыркин – старший государственный инспектор, в 1992 году совершивший героический полет в Кабул для эвакуации сотрудников российского посольства. Под огнем противника спас экипаж горящего самолета и десятки пассажиров. Юрий Цветов – полковник, проявивший мужество при выполнении боевых задач в Республике Дагестан. Будучи раненым, продолжал командовать подразделением до полного выполнения боевой задачи. Игорь Станкевич – подполковник, отличившийся в ходе штурма Грозного в 1994 году. После ранения командира полка принял командование и успешно руководил сводным отрядом в течение двух суток.

Программа соревнований

25 октября:

10:00-12:00 Предварительные поединки

12:00-13:00 Церемония открытия

13:00-19:00 Предварительные поединки и поединки за третье место

26 октября:

10:00-13:00 Поединки финалов Всероссийских соревнований

16:00-18:00 Проведение гала-финалов

18:00-19:00 Награждение победителей. Торжественное закрытие турнира

Для гостей мероприятия организованы:

выставка современного вооружения и техники;

фотозоны и музыкальная программа;

фотовыставка "Жены Героев", посвященная семьям участников СВО;

интерактивные площадки патриотического клуба "Рокот".

Турнир проводится при поддержке Общероссийской общественной организации "Российская Ассоциация Героев", Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества" и Администрации президента РФ. Мероприятие направлено на укрепление патриотического духа и популяризацию службы в Вооруженных силах среди молодежи.