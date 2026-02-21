Такой день. Разбившийся вертолет на Ямале и подготовка к весеннему паводку

О главных событиях за 21 февраля

21 февраля 2026, 23:05, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Утром 21 февраля в Ямальском районе произошло крушение вертолета Ми-8. Борт авиакомпании "Ямал", вылетевший из села Панаевск в Яр-Сале, пролетел около 400 метров и совершил жесткую посадку на заснеженное поле. На борту находились десять человек — пассажиры и члены экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Всем оказали медицинскую помощь на месте.

В ночь на 21 февраля беспилотники атаковали объект в Удмуртии. В результате пострадали 11 человек. Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим. Трое госпитализированы: двое находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

В Барнауле официально стартовала подготовка к весеннему паводку 2026 года. В первую очередь власти проведут разъяснительную работу с жителями, чьи дома попадают в зону риска подтопления — им расскажут, как действовать в случае прихода большой воды.

Для населения в подтопляемых районах сформируют запасы продуктов и товаров первой необходимости.

Коммунальщикам предстоит масштабная уборка: очистка кровель от снега и льда, а в период активного снеготаяния — ежедневное ворошение и вывоз снега с улиц.