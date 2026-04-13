Длительные новогодние каникулы дают возможность россиянам провести больше времени с семьей

13 апреля 2026, 15:46, ИА Амител

Новы год / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В новогодние праздники 2026–2027 года россияне будут отдыхать 11 дней, начиная с 31 декабря 2026 года и заканчивая 10 января 2027-го, сообщил Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, в интервью "Газете.ru".

Специалист пояснил, что зимние каникулы в 2026 году могут быть на день короче, чем в начале того же года. Тогда они продолжались 12 дней: с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026-го. Это изменение стало возможным благодаря переносу одного выходного дня. Суббота, 3 января, была перенесена на пятницу, 9 января, после чего последовали обычные выходные. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, в стране предусмотрено 14 нерабочих праздничных дней, из которых восемь приходятся на период с 1 по 8 января. В случае совпадения праздничного дня с выходным, его, как правило, переносят на следующий рабочий день, отметил Балынин.

«В 2026 году будет 247 рабочих дней, как и в предыдущем, 2025 году, а также 118 нерабочих дней, включая праздничные. До конца года россиян ожидают еще четыре праздничных выходных: 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября», — уточнил Балынин.

Он также сообщил, что выходной день с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря. В 2026 году нас ждет еще три периода по три выходных дня подряд: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и станет единственным выходным днем в середине недели, подчеркнул экономист.

Балынин добавил, что изменение количества рабочих, выходных и праздничных дней не влияет на оплату труда сотрудников, если они полностью отработали месяц.