Грозы и до +32. Какую погоду ждать в Алтайском крае 31 июля

Прогнозируются дожди и туманы

31 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Жаркое лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

Ночью температура воздуха по краю составит +13…+18 °C, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо‑западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем воздух прогреется до +27…+32 °C. Сохранятся кратковременные дожди и грозы. Ветер останется северо‑западным с аналогичной скоростью и порывами.

В Барнауле прогноз схож с общерегиональным, но с чуть меньшими температурными значениями. Ночью ожидается +15…+17 °C, кратковременный дождь и гроза, ветер северо‑западный, 3–8 м/с. Днем температура поднимется до +27…+29 °C, также вероятны кратковременный дождь и гроза при том же ветре.