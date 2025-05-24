Грозы, ливни и град. О погоде в Алтайском крае 24 мая

Местами порывы ветра достигнут 24 м/с

24 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае днем 24 мая, следует из прогноза на сайте регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +22...+27 градусов. Местами обещают кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, град. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы достигнут 24 м/с.

В Барнауле термометры покажут +22...+24 градуса. Также ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.