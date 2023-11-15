Когда на Алтае выпадет снег и почему готовятся объявить штормовое предупреждение?

После оттепели в регион придет похолодание: в ночь на 21 ноября столбики термометров по краю опустятся до -18°С

15 ноября 2023, 06:35, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

На смену мощной волне тепла, с которой температура воздуха 18 ноября в Алтайском крае повысится до +5...+10, а по югу до +15°С, днем в воскресенье придет похолодание. С утра в регионе начнется дождь, который к вечеру перейдет в мокрый снег и снег, а столбики термометров покажут от +1 до -4°С. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"С прохождением двойной системы холодных фронтов и понижением температуры ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ветер усилится, местами по краю его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. В ночь на понедельник похолодание усилится, а неблагоприятные погодные условия могут перейти в штормовую погоду", – сообщила синоптик.

Днем 20 и на сутки 21 ноября в Алтайском крае установится спокойная и умеренно морозная погода преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха, по предварительному прогнозу, понизится до -8...-13, а местами до -18°С. Днем ожидается в пределах -3...-8°С.



