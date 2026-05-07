Жители страны отдохнут три дня подряд — с 9 по 11 мая

07 мая 2026, 08:44, ИА Амител

Большие семейные выходные в парке "Центральный" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Согласно производственному календарю, изученному ТАСС, следующая рабочая неделя в России снова будет короткой: трудиться предстоит лишь четыре дня — с 12 по 15 мая.

Этому предшествуют трехдневные выходные с 9 по 11 мая. Выходной в понедельник, 11 мая, появился из‑за переноса праздничного дня: День Победы (9 мая) выпал на субботу, а по нормам трудового законодательства в таких случаях праздник переносится на ближайший рабочий день. Первый рабочий день после Дня Победы выпадает на 12 мая.

Напомним, что предыдущая короткая рабочая неделя проходила с 27 по 30 апреля, а 1 мая россияне отмечали Праздник весны и труда. Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2027 год.



