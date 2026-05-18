На границе в Алтайском крае задержали новосибирца с крупной партией алкоголя

Объем перевозимого алкоголя превысил допустимую норму

18 мая 2026, 21:32, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На станции Рубцовск транспортные полицейские задержали жителя Новосибирской области, который пытался незаконно вывезти через границу крупную партию алкоголя. Об этом сообщили в Алтайском ЛУ МВД России.

Во время досмотра у мужчины обнаружили 44 бутылки спиртных напитков без обязательной маркировки.

По данным транспортной полиции, общий объем перевозимого алкоголя превысил допустимую норму на 12 литров.

В отношении нарушителя составили протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ — незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции.

В полиции напомнили, что в соответствии с федеральным законом № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции и об ограничении потребления" физическим лицам разрешено перевозить через границу не более 10 литров алкоголя на одного человека.