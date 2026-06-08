Кража недорогих товаров обошлась жителю Новоалтайска значительно дороже
Мужчина пришел в один из городских магазинов и похитил продукты
08 июня 2026, 15:48, ИА Амител
Житель Новоалтайска получил штраф за кражу продуктов из магазина. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов дела, мужчина пришел в один из городских магазинов и похитил продукты на сумму 417,87 рубля. Среди украденного оказались конфеты и рыбный паштет.
Спустя некоторое время нарушителя установили и задержали. В ходе судебного разбирательства горожанин признал свою вину и не стал отрицать обстоятельства произошедшего.
Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).
В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей.
Комментарии 0