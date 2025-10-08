Житель Иркутска так сильно любил шаурму, что украл 22 пачки лаваша

Мужчину смогли найти по камерам наблюдения, из ларька с шаурмой он украл не только лаваш, но и мясо

08 октября 2025, 14:07, ИА Амител

Шаурма / Фото: amic.ru

В Иркутске зафиксирован случай проникновения мужчины в заведение общепита с целью кражи продуктов для приготовления шаурмы, что было запечатлено камерами видеонаблюдения. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Происшествие случилось ночью в одном из городских павильонов. Злоумышленник, разбив оконное стекло, проник внутрь помещения и вынес оттуда 17 килограммов замороженной говядины, а также 22 упаковки лаваша. Помимо этого, из кассы были похищены денежные средства в размере более 2000 рублей. Владелец заведения оценил общий ущерб приблизительно в 18 тысяч рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов был установлен подозреваемый, им оказался 37-летний местный житель. В ходе следствия выяснилось, что он причастен к серии подобных краж, совершенных в Ленинском районе города. Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.