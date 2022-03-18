Скончалась народная артистка Наталья Назарова

72-летняя актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась 17 марта. Об этом сообщают на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти не уточняется. Союз кинематографистов России и Гильдия актёров кино выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Назарова получила популярность по ролям в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в таких лентах, как «Молодая жена», «Старый Новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».