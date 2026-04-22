"По ту сторону добра и зла". Ленин — как стихия и бренд России
Споры о роли и месте Ленина в истории стали частью нашей культуры
22 апреля 2026, 08:14, ИА Амител
Апрель богат в России на знаковые события, которые можно приравнять к праздникам для множества наших сограждан. Ровно через десять дней после первого полета человека в космос исполняется очередная в 2026 году, уже 156-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина. Он родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске, ныне Ульяновске. Эта личность, чья деятельность оказала громадное влияние на историю человечества, оценивается сегодня у нас неоднозначно. После нескольких десятков лет возвеличивания его фигуры последовал краткий период попытки пересмотра его роли в нашей истории. Сегодня, видимо, настало время трезво осмыслить, вспомнить и оценить его фигуру, что и попытался сделать журналист amic.ru Андрей Магас.
Свой среди литераторов
Трудно найти известного исторического персонажа, жизненный путь которого не был бы разобран в документальной и художественной литературе, как говорится, "по косточкам". Ленин относится как раз к таким фигурам. Написание его биографии или художественных произведений о его жизни в советский период гарантированно сулило отечественным авторам не только продвижение по карьерной лестнице, но и различные материальные блага. Конечно, все это касалось исключительно авторов получивших официальное "добро" на то, чтобы взяться за ленинскую тему. Те, у кого был альтернативный взгляд на Ленина, его жизнь и деятельность, до широкого читателя свой взгляд донести не могли. Но это не значит, что таковых не было. Скажем, известный советский писатель Владимир Солоухин не особо скрывал своей глубоко антиленинской позиции в писательской среде (понятно, что на всю страну он заявить о ней мог), но это не мешало ему регулярно издавать свои произведения, получать престижные литературные премии и награды.
Возвращаясь к ленинским биографам советской эпохи, стоит отметить, что многие из их творений читать сегодня – удовольствие сомнительное. Но были, между прочим, среди авторов, писавших о Ленине и его семье, прекрасные литераторы, оставившие замечательные произведения. Это Мария Прилежаева, Зоя Воскресенская (биография которой вообще похожа порою на детективный роман или шпионский триллер и заслуживает экранизации в виде сериала), Сергей Алексеев и другие великолепные писатели. Некоторые их произведения автор этих строк читал в детстве, надо признать, затаив дыхание – настолько сильно это было написано. Не исключаю, что и с тем же чувством буду читать эти произведения и сегодня. Из-под "идеологической плетки партии" такого точно не напишешь.
О Ленине с восторгом отзывались выдающиеся зарубежные писатели – Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Генрих Манн, Герберт Уэллс. Последний вспоминал позднее: "Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял". Уэллс ожидал, что встретится с монстром, но попал в общество интеллектуала и философа. Ленину посвящали свои стихотворения Рауль Гонсалес Туньон, Хуго Хупперт, Джек Линдсей, Пабло Неруда и многие другие.
Можно, конечно, это списать на то, что литераторы – люди впечатлительные и зачастую руководствуются чувственными порывами, но вот что интересно. В своей анкете на заре XX века Владимир Ленин в качестве профессии писал просто – "литератор". И это неспроста: словарь языка его печатных выражений насчитывает 37,5 тысячи слов (у Пушкина для сравнения – 21 тысяча слов, у Шекспира – 15-20 тысяч слов). Думается, писатели знали, с кем они имеют дело и попусту бумагу и чернила изводить бы не стали. Кроме того, если взять известную книжицу "Крылатые слова и выражения" (собрание наиболее ярких и сочных находок мировой литературы и философии), то мы обнаружим, что множество приведенных там жемчужин словесности в своих работах Владимир Ильич довольно активно использовал.
Персонаж народного фольклора
Да и сама ленинская биография давно разобрана неведомыми авторами народного фольклора на афоризмы и анекдоты. Некоторые из них касаются подросткового эпизода его жизни, когда в 1887 году за участие в заговоре против царя был казнен его старший брат Александр. "Мы пойдем другим путем", – будто бы сказал 17-летний Володя Ульянов, ранее проявлявший минимальный интерес к общественно-политической жизни. И далее, как подмечают неведомые фольклористы, "он здорово отомстил за брата". Трудно сказать, как сложилась бы ленинская судьба, не случись этой трагедии в его семье. Но поскольку, по свидетельству его одноклассника, министра земледелия в 1915-1916 годов Александра Наумова, уже в школьные годы "способности он имел совершенно исключительные, отличался ненасытной научной любознательностью и работоспособностью... в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство", то такой человек рано или поздно должен был задуматься о том обществе, в котором живет.
Как бы то ни было, а казнь брата и последующее участие в студенческих беспорядках в Казанском университете, закончившееся исключением из вуза, во многом предопределило судьбу молодого Ульянова. Затем – недолгое увлечение идеями "Народной воли", а потом и приход к марксизму, сдача экзаменов в Санкт-Петербургский университет, недолгая работа юристом, эмиграция. Этот период жизни Ильича почти не нашел отражения в народном фольклоре.
Все начинается после февраля 1917-го, когда после свержения царя Ленин возвращается в бушующую Россию. Далее – "Апрельские тезисы", "Есть такая партия!" и "Вчера рано, завтра поздно" и многие другие разлетевшиеся по нашей культуре ленинские афоризмы.
Семь лет – и вся жизнь...
Главным историческим деянием Ленина была, конечно, Великая Октябрьская социалистическая революция – красочно описанная в литературе и кино, но случившаяся почти буднично и свой всемирно-исторический смысл получившаяся в ходе последующих событий. Это покажется невероятным, но с момента возвращения Ленина в Россию и до смерти в январе 1924-го прошло менее семи лет! За эти годы уместились события гигантского масштаба и множество ленинских работ, декретов Совнаркома, решений – от самых жестких и даже жестоких и до самых невероятных передовых для своего времени. Призывы к расправам над оппонентами и пресловутый "философский пароход" (высылка в 1922 году из страны выдающихся философов, литераторов, писателей, интеллектуалов) сочеталась с созданием в бушующем 1918 году рабфаков и созданием системы борьбы с беспризорностью. В этом был весь Ленин – демократичный и нетерпимый, сострадательный и безжалостный, сомневающийся и самоуверенный.
Ленин, выражаясь современным языком, – это исторический бренд нашей страны. Наряду с Петром Великим, Михаилом Ломоносовым, Александром Поповым, Юрием Гагариным, Михаилом Калашниковым и многими другими выдающимися людьми. Ленина никак нельзя помещать в историческую могилу. Он персонаж народной культуры. Поместив в могилу его, наше общество неизбежно лишится чего-то крайне важного в себе. Недаром величайший русский мыслитель Николай Устрялов, человек драматической судьбы и, кстати, один из бывших приближенных Колчака сразу после смерти Ленина писал о нем: "...Перед ним, конечно, меркнут наиболее яркие персонажи Великой Французской революции. Мирабо в сравнении с ним неудачник. Робеспьер – посредственность. Он своеобразно претворил в себе и прозорливость Мирабо, и оппортунизм Дантона, и вдохновенную демагогию Марата, и холодную принципиальность Робеспьера... Как стихия он был по ту сторону добра и зла..."
Ьланк смог удержать власть, реализовав вековой социальный запрос на перемены.
методы его не интересовали - время было такое.
сопли не пожуешь и во ооны не по бегаешь
Гость (08:46:47 22-04-2026) сам то из каких будешь?
Ленин - это эпоха построения государства справедливости, где не было бедных и богатых, все были равны. Кто-то скажет, а гражданская война? Так это классовая война, богатые против бедных, эксплуататоры против эксплуатируемых. Победили последние. В 90-е гг. уничтожили все завоевания, пришла эпоха опять капитализма, с эксплуататорами и эксплуатируемыми, слуги и господа. Ну ничего, снова придет время равенства людей.
17:23:43 22-04-2026
гость (09:44:23 22-04-2026) Ленин - это эпоха построения государства справедливости, где... Кстати, Гражданская Война и Интервенция!...
Вы знаете что в те времена когда всё это происходило, слово Интервенция всегда ставили первым, а уже потом говорили и писали ГВ...!?
Это потому что с Интервенции всё и началось!...
Когда большевики проведя за 4 месяца "инвентаризацию" всей страны поняли весь масштаб ужаса, увидев, что все крупные предприятия принадлежат иностранным инвесторам!!! И всего один банк в России не принадлежит иностранцам!... То они сразу, в январе 1918 года выпустили декрет о долгах царского и временного правительства! Где всем иностранным владельцам всего в России сказали - всем кому Россия должна больше 10 тысяч рублей, Советская Россия ни чего не должна!!!... ну типа Гуляй Вася!... Вот именно с этого момента можно считать начало ГВ!... И тогда западные правители дали своим войскам на территории России приказ захватывать всё что им нужно...! Вот тут-то слабенькое на то время белое движение воспользовалось ситуацией! Да и западные полководцы решили снабжать русских но белых, что бы сами не сильно пострадать... Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский...
Остаётся только выяснить зачем царь батюшка и временное правительство пустили на нашу землю иностранные войска!?!
И провести параллели с сегодняшним днём!?...
Когда только и разговоров, что об иностранных инвестициях!...
И это в стране в которой всё есть!?... Всё!
Держите, пожалуйста, свои фантазии подальше от адекватных людей
Гость (18:04:58 22-04-2026) Держите, пожалуйста, свои фантазии подальше от адекватны... А причем тут вы и адекватные люди?
Гость (17:23:43 22-04-2026) Кстати, Гражданская Война и Интервенция!... Вы знаете чт... Изначально претензии были о выходе России из войны. Плюс тогда РФ отжало у Франции гигантские суммы.
Как бы в 18-м по большому счеты иностранцы ушли. Восток не беру, там посерьезнеее было. Молотили россияне друг друга.
гость (09:44:23 22-04-2026) Ленин - это эпоха построения государства справедливости, где... Вечером родные братьи, одинакового слоя и дохода, ужинали у мамы, утром убивали друг друга. Гениально.
Великий человек, построивший с нуля страну, какая была только в произведениях фантастах
Особенно понравилась мне одна книга известного фантаста, который написал очень точную и актуальную (даже сейчас) книгу про СССР. Кажется фамилия у автора была Оруэлл
Не было бы Ленина, не было бы ни Гагарина ни Калашникова! Это факт!
Философский пароход? Говорите?
А что нужно было сделать с умными знаменитыми людьми, которые ни черта не поняли, и топили против Советской власти!? Формально они ни чего не нарушали, а мути в обществе наводили по своей глупости...! Ваше предложение, что с ними надо было сделать?...
И заметьте! Все более менее значимые политики перестали постить перестроичные байки как про Сталина так и про Ленина!... А почему? А потому что, правильно тут написано, все разобрано по косточкам! И ни каких фактов доказывающих отрицательные моменты по сути то и нет! Поэтому официальные лица замолчали о всем подобном!...
Одно удручает. Прорабы перестройки добились главного своими деяниями - вкинули грязь в умы людей, чем разделили наше общество!!!
Должно пройти много времени что бы ветер истории развеял весь этот мусор!...
Мне нравилось, как Ленин расправился с царём и прочими буржуинами и капиталистами.
Гость (11:25:31 22-04-2026) Мне нравилось, как Ленин расправился с царём и прочими буржу... Царя Ленин не свергал!
Его свои же свергли, и даже церковь ни слова не сказала!!!? За то сейчас все про царя-батюшку...!?
А потом уже буду временное правительство, и вот потом уже Ленин!...
Гость (14:56:52 22-04-2026) Царя Ленин не свергал! Его свои же свергли, и даже церко... Как известно, именно большевики во главе с Лениным сделали всё хорошее, а кулаки белогвардейцы капиталисты буржуи поделом сгнили в гулаге.
Вот уровень образования современных любителей СССР
Правильно что кулаков раскулачили, этих кровопийц так и надо было. Всё отобрать и в ГУЛАГ. И владельцев завода тоже в ГУЛАГ. Хорошее было время. Богатеев не было, все равны были.
Гость (11:46:11 22-04-2026) Правильно что кулаков раскулачили, этих кровопийц так и надо... А вот директоров заводов ни куда не давали! Если они поддерживали Советскую власть, и соглашались быть директором своего завода, но уже на Социалистический основаниях...! То так и руководили своим предприятием...
Гость (11:46:11 22-04-2026) Правильно что кулаков раскулачили, этих кровопийц так и надо... У меня прадед был крупным крестьянином (кулак), работал, как вол. В один момент у него отобралаи 9 лошадей. Откормленных, мощных. Забрали в ЧК, прадеда. Через два месяца отпустили, он шел по улице и встретил пропойцу "назовем Иван", тот покуривая бычек на коне, тощего до невозможности, моего деда, усмехааясь. что тварь. доигралась. Прадед умер в тот же день, Инфаркт. Все 9 ложадей умерли в течение года. Кормить их было нечем
Гость (13:25:17 23-04-2026) У меня прадед был крупным крестьянином (кулак), работал, как... Это всё что нужно знать о коммунистах. Не зря Ельцин их запрещал.
Гость (13:37:02 23-04-2026) Это всё что нужно знать о коммунистах. Не зря Ельцин их запр...
Зюганов вчера, в день рождения Ленина, выступал в Думе об экономическом кризисе в РФ и требовал не допустить повторения 1917 года. Чувствуете зашкаливающий уровень иронии?