"По ту сторону добра и зла". Ленин — как стихия и бренд России

Споры о роли и месте Ленина в истории стали частью нашей культуры

22 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Апрель богат в России на знаковые события, которые можно приравнять к праздникам для множества наших сограждан. Ровно через десять дней после первого полета человека в космос исполняется очередная в 2026 году, уже 156-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина. Он родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске, ныне Ульяновске. Эта личность, чья деятельность оказала громадное влияние на историю человечества, оценивается сегодня у нас неоднозначно. После нескольких десятков лет возвеличивания его фигуры последовал краткий период попытки пересмотра его роли в нашей истории. Сегодня, видимо, настало время трезво осмыслить, вспомнить и оценить его фигуру, что и попытался сделать журналист amic.ru Андрей Магас.

Свой среди литераторов

Трудно найти известного исторического персонажа, жизненный путь которого не был бы разобран в документальной и художественной литературе, как говорится, "по косточкам". Ленин относится как раз к таким фигурам. Написание его биографии или художественных произведений о его жизни в советский период гарантированно сулило отечественным авторам не только продвижение по карьерной лестнице, но и различные материальные блага. Конечно, все это касалось исключительно авторов получивших официальное "добро" на то, чтобы взяться за ленинскую тему. Те, у кого был альтернативный взгляд на Ленина, его жизнь и деятельность, до широкого читателя свой взгляд донести не могли. Но это не значит, что таковых не было. Скажем, известный советский писатель Владимир Солоухин не особо скрывал своей глубоко антиленинской позиции в писательской среде (понятно, что на всю страну он заявить о ней мог), но это не мешало ему регулярно издавать свои произведения, получать престижные литературные премии и награды.

Возвращаясь к ленинским биографам советской эпохи, стоит отметить, что многие из их творений читать сегодня – удовольствие сомнительное. Но были, между прочим, среди авторов, писавших о Ленине и его семье, прекрасные литераторы, оставившие замечательные произведения. Это Мария Прилежаева, Зоя Воскресенская (биография которой вообще похожа порою на детективный роман или шпионский триллер и заслуживает экранизации в виде сериала), Сергей Алексеев и другие великолепные писатели. Некоторые их произведения автор этих строк читал в детстве, надо признать, затаив дыхание – настолько сильно это было написано. Не исключаю, что и с тем же чувством буду читать эти произведения и сегодня. Из-под "идеологической плетки партии" такого точно не напишешь.

О Ленине с восторгом отзывались выдающиеся зарубежные писатели – Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Генрих Манн, Герберт Уэллс. Последний вспоминал позднее: "Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял". Уэллс ожидал, что встретится с монстром, но попал в общество интеллектуала и философа. Ленину посвящали свои стихотворения Рауль Гонсалес Туньон, Хуго Хупперт, Джек Линдсей, Пабло Неруда и многие другие.

Можно, конечно, это списать на то, что литераторы – люди впечатлительные и зачастую руководствуются чувственными порывами, но вот что интересно. В своей анкете на заре XX века Владимир Ленин в качестве профессии писал просто – "литератор". И это неспроста: словарь языка его печатных выражений насчитывает 37,5 тысячи слов (у Пушкина для сравнения – 21 тысяча слов, у Шекспира – 15-20 тысяч слов). Думается, писатели знали, с кем они имеют дело и попусту бумагу и чернила изводить бы не стали. Кроме того, если взять известную книжицу "Крылатые слова и выражения" (собрание наиболее ярких и сочных находок мировой литературы и философии), то мы обнаружим, что множество приведенных там жемчужин словесности в своих работах Владимир Ильич довольно активно использовал.

Персонаж народного фольклора

Да и сама ленинская биография давно разобрана неведомыми авторами народного фольклора на афоризмы и анекдоты. Некоторые из них касаются подросткового эпизода его жизни, когда в 1887 году за участие в заговоре против царя был казнен его старший брат Александр. "Мы пойдем другим путем", – будто бы сказал 17-летний Володя Ульянов, ранее проявлявший минимальный интерес к общественно-политической жизни. И далее, как подмечают неведомые фольклористы, "он здорово отомстил за брата". Трудно сказать, как сложилась бы ленинская судьба, не случись этой трагедии в его семье. Но поскольку, по свидетельству его одноклассника, министра земледелия в 1915-1916 годов Александра Наумова, уже в школьные годы "способности он имел совершенно исключительные, отличался ненасытной научной любознательностью и работоспособностью... в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство", то такой человек рано или поздно должен был задуматься о том обществе, в котором живет.

Как бы то ни было, а казнь брата и последующее участие в студенческих беспорядках в Казанском университете, закончившееся исключением из вуза, во многом предопределило судьбу молодого Ульянова. Затем – недолгое увлечение идеями "Народной воли", а потом и приход к марксизму, сдача экзаменов в Санкт-Петербургский университет, недолгая работа юристом, эмиграция. Этот период жизни Ильича почти не нашел отражения в народном фольклоре.

Все начинается после февраля 1917-го, когда после свержения царя Ленин возвращается в бушующую Россию. Далее – "Апрельские тезисы", "Есть такая партия!" и "Вчера рано, завтра поздно" и многие другие разлетевшиеся по нашей культуре ленинские афоризмы.

Семь лет – и вся жизнь...

Главным историческим деянием Ленина была, конечно, Великая Октябрьская социалистическая революция – красочно описанная в литературе и кино, но случившаяся почти буднично и свой всемирно-исторический смысл получившаяся в ходе последующих событий. Это покажется невероятным, но с момента возвращения Ленина в Россию и до смерти в январе 1924-го прошло менее семи лет! За эти годы уместились события гигантского масштаба и множество ленинских работ, декретов Совнаркома, решений – от самых жестких и даже жестоких и до самых невероятных передовых для своего времени. Призывы к расправам над оппонентами и пресловутый "философский пароход" (высылка в 1922 году из страны выдающихся философов, литераторов, писателей, интеллектуалов) сочеталась с созданием в бушующем 1918 году рабфаков и созданием системы борьбы с беспризорностью. В этом был весь Ленин – демократичный и нетерпимый, сострадательный и безжалостный, сомневающийся и самоуверенный.

Ленин, выражаясь современным языком, – это исторический бренд нашей страны. Наряду с Петром Великим, Михаилом Ломоносовым, Александром Поповым, Юрием Гагариным, Михаилом Калашниковым и многими другими выдающимися людьми. Ленина никак нельзя помещать в историческую могилу. Он персонаж народной культуры. Поместив в могилу его, наше общество неизбежно лишится чего-то крайне важного в себе. Недаром величайший русский мыслитель Николай Устрялов, человек драматической судьбы и, кстати, один из бывших приближенных Колчака сразу после смерти Ленина писал о нем: "...Перед ним, конечно, меркнут наиболее яркие персонажи Великой Французской революции. Мирабо в сравнении с ним неудачник. Робеспьер – посредственность. Он своеобразно претворил в себе и прозорливость Мирабо, и оппортунизм Дантона, и вдохновенную демагогию Марата, и холодную принципиальность Робеспьера... Как стихия он был по ту сторону добра и зла..."