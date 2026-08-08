НОВОСТИОбщество

Лукашенко посоветовал белорусам скупать избы, пока этого не сделали россияне

Президент предупредил, что если граждане страны не поторопятся, то позже об этом пожалеют

08 августа 2026, 10:21, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему будущего сельских населенных пунктов. Подробности приводит РИА Новости.

Он допустил, что небольшие деревушки могут частично исчезнуть либо трансформироваться — например, в площадки для избинга. Так называют формат агротуризма, при котором гости живут в традиционных сельских домах, оснащенных современными удобствами.

Лукашенко обратил внимание, что это туристическое направление в республике уже развивается, причем в основном благодаря россиянам. Президент привел соответствующую статистику и наблюдения:

«Оказывается, россияне — они Батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог — железных, автомобильных, все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где‑то сносят».

При этом, по словам Лукашенко, сами белорусы пока не проявляют должной активности в этом вопросе. Глава государства напрямую обратился к соотечественникам, живущим в городах, и предупредил:

«Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно».

Президент не первый раз призывает горожан приобретать дома и участки в небольших населенных пунктах — ради жизни вдали от суеты, работы на земле, оздоровления детей и приучения их к активному образу жизни. При этом глава государства подчеркнул, что мест свободных хватает.

Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

"Пеллеты и еще раз пеллеты". Лукашенко попросил белорусов экономить газ

По словам президента, в стране достаточно сырья и мощностей для производства пеллет, а газ следует рассматривать только как резерв
НОВОСТИОбщество

недвижимость Александр Лукашенко белоруссия
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Вежливый Человек

11:30:45 08-08-2026

А Батька прав.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:34 08-08-2026

Вежливый Человек (11:30:45 08-08-2026) А Батька прав.... А че не бежишь, не скупаешь?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:03 30-08-2026

Гость (17:27:34 08-08-2026) А че не бежишь, не скупаешь? ... Непременно куплю, но сначала помогите мне материально.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров