Лукашенко посоветовал белорусам скупать избы, пока этого не сделали россияне

Президент предупредил, что если граждане страны не поторопятся, то позже об этом пожалеют

08 августа 2026, 10:21, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему будущего сельских населенных пунктов. Подробности приводит РИА Новости.

Он допустил, что небольшие деревушки могут частично исчезнуть либо трансформироваться — например, в площадки для избинга. Так называют формат агротуризма, при котором гости живут в традиционных сельских домах, оснащенных современными удобствами.

Лукашенко обратил внимание, что это туристическое направление в республике уже развивается, причем в основном благодаря россиянам. Президент привел соответствующую статистику и наблюдения:

«Оказывается, россияне — они Батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог — железных, автомобильных, все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где‑то сносят».

При этом, по словам Лукашенко, сами белорусы пока не проявляют должной активности в этом вопросе. Глава государства напрямую обратился к соотечественникам, живущим в городах, и предупредил:

«Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно».

Президент не первый раз призывает горожан приобретать дома и участки в небольших населенных пунктах — ради жизни вдали от суеты, работы на земле, оздоровления детей и приучения их к активному образу жизни. При этом глава государства подчеркнул, что мест свободных хватает.