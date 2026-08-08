Лукашенко посоветовал белорусам скупать избы, пока этого не сделали россияне
Президент предупредил, что если граждане страны не поторопятся, то позже об этом пожалеют
08 августа 2026, 10:21, ИА Амител
Во время рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему будущего сельских населенных пунктов. Подробности приводит РИА Новости.
Он допустил, что небольшие деревушки могут частично исчезнуть либо трансформироваться — например, в площадки для избинга. Так называют формат агротуризма, при котором гости живут в традиционных сельских домах, оснащенных современными удобствами.
Лукашенко обратил внимание, что это туристическое направление в республике уже развивается, причем в основном благодаря россиянам. Президент привел соответствующую статистику и наблюдения:
«Оказывается, россияне — они Батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог — железных, автомобильных, все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где‑то сносят».
При этом, по словам Лукашенко, сами белорусы пока не проявляют должной активности в этом вопросе. Глава государства напрямую обратился к соотечественникам, живущим в городах, и предупредил:
«Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно».
Президент не первый раз призывает горожан приобретать дома и участки в небольших населенных пунктах — ради жизни вдали от суеты, работы на земле, оздоровления детей и приучения их к активному образу жизни. При этом глава государства подчеркнул, что мест свободных хватает.
11:30:45 08-08-2026
А Батька прав.
17:27:34 08-08-2026
Вежливый Человек (11:30:45 08-08-2026) А Батька прав.... А че не бежишь, не скупаешь?
13:08:03 30-08-2026
Гость (17:27:34 08-08-2026) А че не бежишь, не скупаешь? ... Непременно куплю, но сначала помогите мне материально.