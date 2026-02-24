Водителя лесовоза, устроившего смертельное ДТП на алтайской трассе, взяли под стражу

Мужчина не имел водительского удостоверения

24 февраля 2026, 19:32, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о смертельной аварии в Угловском районе. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля на 89-м километре автодороги К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское. По данным полиции, 36-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии 38-летняя пассажирка иномарки получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Второй пассажир — 12-летний мальчик — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ходе проверки установлено, что водитель грузового автомобиля не имел водительского удостоверения. Расследование уголовного дела продолжается.