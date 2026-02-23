Мать погибла, а ребенок в коме. Пьяный водитель лесовоза смял иномарку на алтайской трассе
В салоне Toyota находилась семья
23 февраля 2026, 09:33, ИА Амител
На трассе в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария случилась 22 февраля на 89-м километре автодороги К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ГАЗ-66, мужчина 1989 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Corona. Удар оказался настолько сильным, что легковой автомобиль получил критические повреждения.
В салоне Toyota находилась семья. Женщина, сидевшая на переднем пассажирском месте, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Водителя грузовика задержали. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее никогда не получал водительское удостоверение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Telegram-канал Barnaul 22, семья в день трагедии возвращалась от родственников. По их словам, младший ребенок остался у бабушки и не поехал вместе с родителями. Также пользователи пишут, что пострадавший мальчик находится в коме и был госпитализирован в Угловскую районную больницу, где ему планируется хирургическое вмешательство с участием нейрохирурга. Официальных комментариев медицинских служб по этому поводу на данный момент не поступало.
09:55:37 23-02-2026
А что с водителем легковушки?
18:30:37 23-02-2026
Гость (09:55:37 23-02-2026) А что с водителем легковушки?... Водитель там, где руль, справа, потому и убита пассажирка, она была слева.
10:03:40 23-02-2026
На урановые рудники всю пьянь за рулём давно уже пора ссылать. По другому до неё не дойдёт. Только у нас с ними церемонятся. Могут самолёт из-за пьяного дебошира даже посадить, а потом дать смешной штраф.
14:01:17 23-02-2026
Гость (10:03:40 23-02-2026) На урановые рудники всю пьянь за рулём давно уже пора ссылат... На урановых рудниках очередь из желающих работать. Слишком велика зарплата.
19:34:27 23-02-2026
Россатомпром. (14:01:17 23-02-2026) На урановых рудниках очередь из желающих работать. Слишком в... Так отправлять надо пожизненно, а зарплату на государственный счет и с него оплата пожизненной компенсации родственникам погибших. Пусть в очередь выстраиваются.
14:23:01 23-02-2026
Гость (10:03:40 23-02-2026) На урановые рудники всю пьянь за рулём давно уже пора ссылат... Заодно с собственником авто если машина не в угоне.
10:44:55 23-02-2026
Какой же это водитель лесовоза- обыкновенный пьяный угонщик получается.
10:56:04 23-02-2026
одно слово - мразь.
как получилось так что грузовиком управлял не имеющий ВУ.
кто ему дал грузовик
синь нужно осуждать как за преднамеренное убийство.
19:41:50 23-02-2026
Давно пора приравнять такое ДТП, как убийство с отягчающими. Люди в земле, а он дальше будет гулять и пить.