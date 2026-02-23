Мать погибла, а ребенок в коме. Пьяный водитель лесовоза смял иномарку на алтайской трассе

В салоне Toyota находилась семья

23 февраля 2026, 09:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Barnaul 22

На трассе в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария случилась 22 февраля на 89-м километре автодороги К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ГАЗ-66, мужчина 1989 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Corona. Удар оказался настолько сильным, что легковой автомобиль получил критические повреждения.

В салоне Toyota находилась семья. Женщина, сидевшая на переднем пассажирском месте, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика задержали. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее никогда не получал водительское удостоверение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал Barnaul 22, семья в день трагедии возвращалась от родственников. По их словам, младший ребенок остался у бабушки и не поехал вместе с родителями. Также пользователи пишут, что пострадавший мальчик находится в коме и был госпитализирован в Угловскую районную больницу, где ему планируется хирургическое вмешательство с участием нейрохирурга. Официальных комментариев медицинских служб по этому поводу на данный момент не поступало.

