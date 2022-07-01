Что это за сыворотки Lefami, которые помогают бороться с прыщами

Эксперты рекомендуют: подбирайте косметические средства, которые не просто устранят проблему, но и предотвратят повторное ее появление.

Отличный вариант — косметика Lefami. Во-первых, благодаря своему составу. Она подходит для любого типа кожи. В составе только натуральные, неагрессивные компоненты. Например, там нет салициловой кислоты, которая может вызвать шелушение, покраснение, сухость и раздражение. А также ретиноиды, спирты и альфа-гидроксикислоты.

Косметике Lefami отшелушивает ороговевшие клетки кожи, регулируют выработку кожного сала, сужает поры, борется с воспалениями, уничтожает бактерии, не пересушивают кожу.

В отзывах о сыворотках Lefami покупатели отмечают, что продукт очень легко распределяется по лицу и быстро впитывается, поэтому он не ощущается на коже после нанесения.

В каталоге Lefami представлены такие сыворотки для лица:

Acne Remover . Средство от прыщей с аллантоином, органической серой и экстрактом лакричника в составе заживляет высыпания и предотвращает их повторное появление на лице, зоне декольте и спине.

Acne Remover 2 . Сыворотка с аллантоином, пантенолом, чередой, хмелем и лакричником точечно борется с акне и черными точками, успокаивает кожу и ускоряет регенерацию тканей.

Serum C-Bright . Избавляет от пигментных пятен, содержит экстракт виноградных косточек, фенилаланин, корень лакричника и натуральные аминокислоты. Отбеливает кожу и делает ее более упругой.

Serum Pore Remover . Сужает поры благодаря маслу мелиссы, фруктовым кислотам, красному клеверу и саркозину в составе. Предотвращает появление черных точек.

Selfie . Матирует и очищает кожу, убирает жирный блеск и стягивает расширенные поры. В составе — яблочная и винная кислоты, экстракты василька и грецкого ореха, ниацинамид и гидролизат молока.

Moisturizing. Сыворотка для увлажнения кожи с муцином улитки, водорослями и гиалуроновой кислотой предотвращает появление ранних морщин.

Как правильно использовать сыворотки Lefami, чтобы избавиться от проблем с кожей

Достаточно 2-3 капель средства, не больше. Сыворотка концентрированная, поэтому хватит ее надолго.

Если вместе с сывороткой используете другие средства из линейки Lefami, например, пенку, тоник или крем, соблюдайте правильную очередность. Первый этап ухода за лицом подразумевает нанесение сыворотки, а через 5-10 минут можно наносить крем.

Сыворотки можно и нужно наносить на шею, а не только на лицо (кроме себорегулирующей сыворотки).

Не нужно слишком сильно втирать сыворотку в кожу, она должна впитаться сама. Наносите сыворотку Lefami сразу после душа, когда кожа чистая, а поры раскрыты. Смывать средство не нужно.

Многочисленные отзывы о косметике Lefami свидетельствуют о том, что она действительно справляется с возложенными на нее задачами.