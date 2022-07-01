Что это за сыворотки Lefami, которые помогают бороться с прыщами
Из-за проблем с кожей страдает самооценка и ухудшается качество жизни. Но просто скрывать акне и черные точки под слоем пудры и корректоров и при этом не лечить кожу — не самый верный путь
Эксперты рекомендуют: подбирайте косметические средства, которые не просто устранят проблему, но и предотвратят повторное ее появление.
Отличный вариант — косметика Lefami. Во-первых, благодаря своему составу. Она подходит для любого типа кожи. В составе только натуральные, неагрессивные компоненты. Например, там нет салициловой кислоты, которая может вызвать шелушение, покраснение, сухость и раздражение. А также ретиноиды, спирты и альфа-гидроксикислоты.
Косметике Lefami отшелушивает ороговевшие клетки кожи, регулируют выработку кожного сала, сужает поры, борется с воспалениями, уничтожает бактерии, не пересушивают кожу.
В отзывах о сыворотках Lefami покупатели отмечают, что продукт очень легко распределяется по лицу и быстро впитывается, поэтому он не ощущается на коже после нанесения.
В каталоге Lefami представлены такие сыворотки для лица:
Acne Remover. Средство от прыщей с аллантоином, органической серой и экстрактом лакричника в составе заживляет высыпания и предотвращает их повторное появление на лице, зоне декольте и спине.
Acne Remover 2. Сыворотка с аллантоином, пантенолом, чередой, хмелем и лакричником точечно борется с акне и черными точками, успокаивает кожу и ускоряет регенерацию тканей.
Serum C-Bright. Избавляет от пигментных пятен, содержит экстракт виноградных косточек, фенилаланин, корень лакричника и натуральные аминокислоты. Отбеливает кожу и делает ее более упругой.
Serum Pore Remover. Сужает поры благодаря маслу мелиссы, фруктовым кислотам, красному клеверу и саркозину в составе. Предотвращает появление черных точек.
Selfie. Матирует и очищает кожу, убирает жирный блеск и стягивает расширенные поры. В составе — яблочная и винная кислоты, экстракты василька и грецкого ореха, ниацинамид и гидролизат молока.
Moisturizing. Сыворотка для увлажнения кожи с муцином улитки, водорослями и гиалуроновой кислотой предотвращает появление ранних морщин.
Как правильно использовать сыворотки Lefami, чтобы избавиться от проблем с кожей
Достаточно 2-3 капель средства, не больше. Сыворотка концентрированная, поэтому хватит ее надолго.
Если вместе с сывороткой используете другие средства из линейки Lefami, например, пенку, тоник или крем, соблюдайте правильную очередность. Первый этап ухода за лицом подразумевает нанесение сыворотки, а через 5-10 минут можно наносить крем.
Сыворотки можно и нужно наносить на шею, а не только на лицо (кроме себорегулирующей сыворотки).
Не нужно слишком сильно втирать сыворотку в кожу, она должна впитаться сама. Наносите сыворотку Lefami сразу после душа, когда кожа чистая, а поры раскрыты. Смывать средство не нужно.
Многочисленные отзывы о косметике Lefami свидетельствуют о том, что она действительно справляется с возложенными на нее задачами.