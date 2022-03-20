Менее 500 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае
Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составляет 257 384 человека
20 марта 2022, 14:54, Илья Звягинцев
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 487 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 257 384 человека. Скончались за сутки 14 пациентов с COVID-19, а за всё время в регионе умерло 9855 инфицированных.
Общее число выздоровевших в регионе составляет 238 333, за сутки излечился 471 человек.
1374 человека находятся на лечении в госпиталях. Свободных коек в Алтайском крае 501.
К аппаратам ИВЛ подключены 129 пациентов.
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