Швейцарские учёные раскрыли способ сократить риск развития рака на 60%

Метод оказался весьма доступным

27 апреля 2022, 06:31, Никита Черников

Исследователи из Университетской больницы Цюриха назвали способ снизить риск развития рака. Их статья опубликована в журнале Frontiers in Aging.

Учёные провели трёхлетнее исследование в Швейцарии, Франции, Австрии, Германии и Португалии, в ходе которого подвергли более двух тысяч человек комбинации высоких доз витамина D, омега-3 и домашних тренировок.

В результате суммарный эффект на организм от витаминов и физической активности поспособствовал снижению вероятности развития рака на 61%, заключили учёные.

Ранее уролог-андролог Сергей Фесенко раскрыл правду о связи телефона в кармане и мужского бесплодия.

Врач назвала самую опасную головную боль

Врач назвала самую опасную головную боль

Комментарии
    Новости партнеров