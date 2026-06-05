МегаФон поможет Амурской области следить за экологией в режиме реального времени

Компания и правительство региона договорились развивать цифровые решения для экомониторинга, ЖКХ, туризма и госуправления

05 июня 2026, 15:05, ИА Амител

Хачатур Помбухчан и Василий Орлов / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон и правительство Амурской области подписали соглашение о внедрении цифровых решений для экологического мониторинга. Документ также предусматривает использование big data ("биг дата", большие данные), искусственного интеллекта и интернета вещей в ЖКХ, туризме и государственном управлении.

Данные для экологии

Соглашение заключили на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Подписи под документом поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Одним из главных направлений совместной работы станет развитие системы мониторинга экологической инфраструктуры. Она поможет отслеживать состояние окружающей среды в режиме реального времени. Стороны планируют применять современные цифровые инструменты и технологии интернета вещей. Такие решения позволят оперативно собирать, обрабатывать и анализировать данные об экологической обстановке в регионе.

Цифровой контроль в ЖКХ

Соглашение также охватывает сферу жилищно-коммунального хозяйства. В регионе планируют внедрять IoT-решения для контроля систем водоснабжения, анализа энергопотребления и повышения эффективности коммунальной инфраструктуры.

Отдельный блок совместной работы связан с аналитикой big data. Эти инструменты помогут региону изучать миграционные и туристические потоки, посещаемость объектов и востребованность отдельных территорий. Такие данные пригодятся для более точного планирования инфраструктурных проектов и развития туризма.

Искусственный интеллект для управления

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов. Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки региона, а решения на базе big data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

По его словам, совместная работа с правительством региона поможет запустить востребованные цифровые проекты и сформировать базу для дальнейшего технологического развития области.

Губернатор Василий Орлов подчеркнул, что для Дальнего Востока важны не только темпы развития инфраструктуры, но и качество управления ею.

«Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населенных пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — сказал глава региона.

Кроме того, соглашение предусматривает развитие технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов в государственном управлении. Решения на базе ИИ планируют применять для автоматизации рутинных задач и повышения эффективности работы органов власти.