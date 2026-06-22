Минпросвещения сообщило о вывозе детей из "Артека"

Принято решение о досрочном возвращении детей домой

22 июня 2026, 17:49, ИА Амител

Автобус для перевозки детей / Фото: amic.ru

В Крыму организовали плановый вывоз детей из Международного детского центра "Артек" к местам постоянного проживания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу Минпросвещения России.

Известно, что на всем пути следования безопасность и комфорт ребят обеспечивают сопровождающие, работу которых координируют представители спецслужб. Ведомство подчеркивает, что приняты все необходимые меры для надежной организации возвращения детей по домам.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке приема и размещения детей в крымских организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября. Кроме того, на территории Крыма остановили продажу топлива на АЗС и ограничили потребление электроэнергии. В Севастополе ограничили работу общественного транспорта, заведений общепита и магазинов, отменили уличные мероприятия.



