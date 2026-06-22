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Прием детей в лагеря Крыма приостановили до 1 сентября из‑за угрозы безопасности

Глава региона призвал отнестись с пониманием к ограничениям после атаки беспилотников, унесшей жизни четырех человек

22 июня 2026, 16:25, ИА Амител

В Алтайском крае начали открываться летние лагеря / Фото: amic.ru
В Алтайском крае начали открываться летние лагеря / Фото: amic.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о приостановке приема детей в летние лагеря на территории региона. 

Согласно сообщению, опубликованному на платформе "Макс", с 11:00 22 июня и вплоть до 1 сентября будет приостановлено бронирование мест и размещение детей, в том числе групповых заездов, не только в организациях детского отдыха и оздоровления, но и в иных средствах размещения — если они связаны с участием в туристических или других мероприятиях.

Аксенов подчеркнул, что такая мера вводится ради обеспечения безопасности, и попросил граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Решение принято на фоне усиления ударов ВСУ по мирному населению Крыма.

Так, накануне утром в результате атаки украинских беспилотников погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. По данным Минздрава, в больницы были доставлены 14 пострадавших, среди которых двое детей находятся в тяжелом состоянии. В связи с происшествием Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Топливо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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украина Детский отдых Беспилотники Крым
       

Комментарии 1

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Гость

16:39:10 22-06-2026

Видимо, решились таки вдарить по-взрослому дебоширам - соседям.

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