Синоптики поделились прогнозом на день

04 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Яркая гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 4 августа снова пройдут сильные дожди, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Днем температура составит от +29 до +34 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные дожди, ливни, град. В утренние часы местами туман», — следует из прогноза.

Поднимется южный ветер со скоростью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах — шквалистое усиление до 17–22 м/с, местами до 25 м/с и более.

В Барнауле термометры покажут от +32 до +34 градусов днем, ожидаются кратковременный дождь, гроза и южный ветер 4–9 м/с.