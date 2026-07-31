Мошенники начали обманывать россиян под видом перерасчета пенсий

Эксперты призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС

31 июля 2026, 09:12, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Социального фонда России или банков. Под предлогом перерасчета пенсии они пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

«Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС», — рассказали в организации.

В "Мошеловке" напомнили, что всю официальную информацию о перерасчетах, индексациях и изменении размера пенсий можно найти на портале "Госуслуги" или получить в отделениях Социального фонда.

Эксперты также призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Если звонок вызывает подозрения, разговор следует прекратить и самостоятельно обратиться в Социальный фонд России для уточнения информации.