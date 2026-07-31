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Мошенники начали обманывать россиян под видом перерасчета пенсий

Эксперты призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС

31 июля 2026, 09:12, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru
Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Социального фонда России или банков. Под предлогом перерасчета пенсии они пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

«Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС», — рассказали в организации.

В "Мошеловке" напомнили, что всю официальную информацию о перерасчетах, индексациях и изменении размера пенсий можно найти на портале "Госуслуги" или получить в отделениях Социального фонда.

Эксперты также призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Если звонок вызывает подозрения, разговор следует прекратить и самостоятельно обратиться в Социальный фонд России для уточнения информации.

Россия пенсии Мошенники
       

Комментарии 7

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Мусик

09:24:22 31-07-2026

и пенсионеры верят...

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Гость

09:56:34 31-07-2026

Мусик (09:24:22 31-07-2026) и пенсионеры верят... ... Звонили, сразу поняла, что мошенница. Назвалась, что из отдела кадров, только наше учреждение назвала, как 10 лет назад оно называлось. До кодов на "электронную очередь" не дослушала.

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Гость

09:57:23 31-07-2026

Мусик (09:24:22 31-07-2026) и пенсионеры верят... ... Только почему-то умные и продвинутые студенты миллионы и золотишко передают курьерам.

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Гость

09:39:56 31-07-2026

Пора запрещать телефоны, это уже на столько очевидно, что сложно об этом не говорить

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Добрый

10:00:37 31-07-2026

Пока им большие сроки давать не будут от этой нечести не избавиться!

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м

10:20:04 31-07-2026

Добрый (10:00:37 31-07-2026) Пока им большие сроки давать не будут от этой нечести не изб... пенсионерам? сначала пусть финансирование ВСУ докажут.

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Гость

10:27:33 31-07-2026

Добрый (10:00:37 31-07-2026) Пока им большие сроки давать не будут от этой нечести не изб... А может некоторым гражданам просто поубавить свою страсть к халяве?...

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