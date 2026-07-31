Мошенники начали обманывать россиян под видом перерасчета пенсий
Эксперты призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС
31 июля 2026, 09:12, ИА Амител
Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Социального фонда России или банков. Под предлогом перерасчета пенсии они пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
«Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС», — рассказали в организации.
В "Мошеловке" напомнили, что всю официальную информацию о перерасчетах, индексациях и изменении размера пенсий можно найти на портале "Госуслуги" или получить в отделениях Социального фонда.
Эксперты также призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Если звонок вызывает подозрения, разговор следует прекратить и самостоятельно обратиться в Социальный фонд России для уточнения информации.
09:24:22 31-07-2026
и пенсионеры верят...
09:56:34 31-07-2026
Мусик (09:24:22 31-07-2026) и пенсионеры верят... ... Звонили, сразу поняла, что мошенница. Назвалась, что из отдела кадров, только наше учреждение назвала, как 10 лет назад оно называлось. До кодов на "электронную очередь" не дослушала.
09:57:23 31-07-2026
Мусик (09:24:22 31-07-2026) и пенсионеры верят... ... Только почему-то умные и продвинутые студенты миллионы и золотишко передают курьерам.
09:39:56 31-07-2026
Пора запрещать телефоны, это уже на столько очевидно, что сложно об этом не говорить
10:00:37 31-07-2026
Пока им большие сроки давать не будут от этой нечести не избавиться!
10:20:04 31-07-2026
Добрый (10:00:37 31-07-2026) Пока им большие сроки давать не будут от этой нечести не изб... пенсионерам? сначала пусть финансирование ВСУ докажут.
10:27:33 31-07-2026
Добрый (10:00:37 31-07-2026) Пока им большие сроки давать не будут от этой нечести не изб... А может некоторым гражданам просто поубавить свою страсть к халяве?...