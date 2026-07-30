НОВОСТИОбщество

Москвич за шесть месяцев сорвал два лотерейных выигрыша

Каждый билет имеет равные шансы на успех

30 июля 2026, 17:42, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За последние полгода москвич Олег Б. дважды выиграл в лотерею, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".

«Олег Б., житель столицы, стал обладателем суперприза в размере 24 629 478 рублей в 172133-м тираже лотереи "Все или ничего", не угадав ни одного числа. По правилам этой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. До этого Олегу уже везло выигрывать приятные суммы, а в 25119-м тираже лотереи "Рапидо Ультра" — 700 тысяч рублей. Примечательно, что между первым крупным успехом и нынешней победой прошло меньше полугода», — рассказали в компании.

Узнав о выигрыше, Олег был очень рад. Позже он отметил это событие с близкими, заказав шампанское для праздничного тоста.

Олег считает, что его успех стал возможен благодаря удаче и поддержке семьи.

На данный момент он не определился, как распорядиться деньгами. Олег работает строителем и специализируется на проведении инженерных изысканий, а в свободное время предпочитает отдыхать на даче, кататься на снегоходе зимой и кататься на велосипеде — летом. У Олега два внука, которые часто приезжают к нему на каникулы.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка сорвала джекпот в лотерею после случайного клика.

Деньги / Фото: amic.ru

Миллиарды на удачу. Россияне забрали 31,5 млрд рублей в лотереях "Столото"

В статистику вошли призы по всем основным тиражам, включая "Русское лото", "Жилищную лотерею" и числовые лотереи
НОВОСТИОбщество

деньги
       

Комментарии 2

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Гость

23:19:56 30-07-2026

Опять хорошая поытка, но нет саркисяну....

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Гость

08:09:54 31-07-2026

На данный момент он не определился, как распорядиться деньгами/// Для чего тогда человек покупает билеты, надеясь на выигрыш, а потом не знает куда деть деньги?! Хоть 100 миилионов выиграю, найду применение, закрыть кредит, купить недвижимость (сдавая в аренду), положить на вклад в пару банков, акций приобрести больших команий....

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