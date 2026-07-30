Каждый билет имеет равные шансы на успех

30 июля 2026, 17:42, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За последние полгода москвич Олег Б. дважды выиграл в лотерею, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".

«Олег Б., житель столицы, стал обладателем суперприза в размере 24 629 478 рублей в 172133-м тираже лотереи "Все или ничего", не угадав ни одного числа. По правилам этой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. До этого Олегу уже везло выигрывать приятные суммы, а в 25119-м тираже лотереи "Рапидо Ультра" — 700 тысяч рублей. Примечательно, что между первым крупным успехом и нынешней победой прошло меньше полугода», — рассказали в компании.

Узнав о выигрыше, Олег был очень рад. Позже он отметил это событие с близкими, заказав шампанское для праздничного тоста.

Олег считает, что его успех стал возможен благодаря удаче и поддержке семьи.

На данный момент он не определился, как распорядиться деньгами. Олег работает строителем и специализируется на проведении инженерных изысканий, а в свободное время предпочитает отдыхать на даче, кататься на снегоходе зимой и кататься на велосипеде — летом. У Олега два внука, которые часто приезжают к нему на каникулы.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка сорвала джекпот в лотерею после случайного клика.