В коротких роликах нередко встречается деструктивный контент

03 августа 2026, 19:45, ИА Амител

Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

МВД России предупреждает о растущем риске девиантного поведения среди подростков в связи с распространением коротких видео в соцсетях. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения», — отметили в МВД.

Компания Meta*, осознавая потенциальный вред коротких видео для психического и физического здоровья подростков, отказалась вносить изменения в алгоритмы своей платформы. По мнению экспертов, это решение было принято из-за опасений по поводу снижения доходов от рекламы.

Ранее врач предупредил о риске деградации мозга из-за просмотра коротких видео.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.