Врач предупредил о риске деградации мозга из-за просмотра коротких видео

Невролог Хорошев заявил, что просмотр коротких рилсов приводит к атрофии коры головного мозга

13 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Зависимость от гаджетов довольно сильно ухудшает не только физическое, но и ментальное здоровье человека. Особенно опасным является систематический просмотр коротких видео – так называемых рилсов, заявил в беседе с Общественной службой новостей врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев.

Специалист отметил, что "залипание" в просмотре коротких роликов приводит к атрофии коры головного мозга. Этот процесс также "разглаживает" извилины серого вещества.

«Это реально доказано. Тут ничего мудреного нет. Если человек не развивается, значит, нейронов нужно меньше. Соответственно, площадь коры мозга уменьшается, и извилины буквально, физически разглаживаются», – объяснил доктор.

Это вовсе не значит, что необходимо полностью отказаться от просмотра рилсов. Данный контент вполне допустим, но в умеренных дозах – не более двух-трех минут. В противном случае процесс чреват вышеупомянутыми последствиями.

Хорошев добавил, что навредить мозгу может и привычка постоянно мониторить ленты. Это вредно для психики, так как человек перегружает ее, что приводит к тревогам.

Более того, невролог также призвал вовремя убирать смартфон перед сном. В этом случае излишняя стимуляция мозга светом от экранов значительно ухудшает качество сна, что в будущем грозит человеку деменцией.

