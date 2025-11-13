Врач предупредил о риске деградации мозга из-за просмотра коротких видео
Невролог Хорошев заявил, что просмотр коротких рилсов приводит к атрофии коры головного мозга
13 ноября 2025, 08:15, ИА Амител
Зависимость от гаджетов довольно сильно ухудшает не только физическое, но и ментальное здоровье человека. Особенно опасным является систематический просмотр коротких видео – так называемых рилсов, заявил в беседе с Общественной службой новостей врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев.
Специалист отметил, что "залипание" в просмотре коротких роликов приводит к атрофии коры головного мозга. Этот процесс также "разглаживает" извилины серого вещества.
«Это реально доказано. Тут ничего мудреного нет. Если человек не развивается, значит, нейронов нужно меньше. Соответственно, площадь коры мозга уменьшается, и извилины буквально, физически разглаживаются», – объяснил доктор.
Это вовсе не значит, что необходимо полностью отказаться от просмотра рилсов. Данный контент вполне допустим, но в умеренных дозах – не более двух-трех минут. В противном случае процесс чреват вышеупомянутыми последствиями.
Хорошев добавил, что навредить мозгу может и привычка постоянно мониторить ленты. Это вредно для психики, так как человек перегружает ее, что приводит к тревогам.
Более того, невролог также призвал вовремя убирать смартфон перед сном. В этом случае излишняя стимуляция мозга светом от экранов значительно ухудшает качество сна, что в будущем грозит человеку деменцией.
Ранее психолог назвала риски для мозга от сокращения рабочей недели.
08:45:37 13-11-2025
- "Данный контент вполне допустим, но в умеренных дозах – не более двух-трех минут."------------ Один ролик длится две, три минуты. Какой дурак будет смотреть один ролик в день?
09:32:40 13-11-2025
"Врач предупредил о риске деградации мозга из-за просмотра коротких видео" - это они про вечерние новости в телевизоре? Охотно верю, телевизор оглупляет.
10:42:41 13-11-2025
Гость (09:32:40 13-11-2025) "Врач предупредил о риске деградации мозга из-за просмотра к... Вот почему семь лет не смотрю телевизор, иначе бы сошел с ума.
10:57:36 13-11-2025
Вот помрет этот доктор, на его место другие дурни придут и будут что-нибудь противоположное втирать. И так столетиями, а как устроен и работает мозг до сих пор никто не знает.
11:13:36 13-11-2025
Если в сюжетную линию вставляется реклама - у человека "каша в голове" и наступает деградация
14:01:52 13-11-2025
Гость (11:13:36 13-11-2025) Если в сюжетную линию вставляется реклама - у человека "каша...
давно не смотрю рекламу, подключите себе функцию "управление просмотром" и будет вам счастье