МВД предупредило об опасности бесплатных Wi‑Fi‑сетей в общественных местах

Злоумышленники маскируются под официальные сети и страницы входа

02 августа 2026, 07:46, ИА Амител

Интернет, Wi-Fi / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В пресс‑службе МВД России предупредили, что бесплатные сети Wi‑Fi в общественных местах — потенциальный источник угроз для персональных данных. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, злоумышленники активно используют такие сети для перехвата информации, доступа к учетным записям, распространения вредоносного ПО и хищения личных сведений.

Особую опасность представляют фальшивые точки доступа: преступники создают сети с названиями, похожими на официальные (например, Free Wi‑Fi или Airport Wi-Fi). Пользователь, подключившись к такой сети без проверки ее подлинности, фактически передает свой интернет‑трафик злоумышленникам — те могут анализировать передаваемые данные.

Еще один распространенный способ обмана — поддельные страницы авторизации. При подключении к публичной сети человеку показывают страницу, внешне идентичную официальной.

На ней просят ввести номер телефона, адрес электронной почты или даже реквизиты банковской карты — якобы для подтверждения личности или оплаты доступа. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для взлома аккаунтов в мессенджерах или совершения мошенничества.