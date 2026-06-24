"Мы не могли поверить". Барнаульцы собрали более 200 тысяч рублей для приюта "Бусинка"

Несмотря на полученную помощь, проблема полностью пока не решена

24 июня 2026, 06:37, ИА Амител

Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

Барнаульский приют для животных "Бусинка", который накануне сообщил о крупном долге перед ветеринарными клиниками и риске остаться без медицинской помощи для своих подопечных, получил значительную поддержку от жителей города. За сутки после публикации информации на amic.ru о сложной ситуации неравнодушные люди перечислили организации более 200 тысяч рублей.

Накануне сотрудники приюта рассказали, что задолженность перед ветеринарными клиниками превысила полмиллиона рублей. Из-за накопившегося долга медучреждения больше не могли продолжать лечение животных в прежнем режиме. В приюте отмечали, что ежедневно им приходится принимать новых животных, многие из которых нуждаются в срочной помощи.

«Каждый день к нам попадают новые подопечные: сбитые машинами, искалеченные людьми, найденные в подвалах, на улицах, в коробках, в состоянии, когда счет идет не на дни, а на часы. Мы не можем отвернуться. Не можем закрыть глаза. Не можем сказать: "Извините, денег нет — выживайте сами". Но сейчас перед нами страшный вопрос: как спасать дальше?» — писали представители приюта.

После публикации информации о финансовых трудностях жители Барнаула и других городов начали переводить средства на лечение животных. Уже через сутки представители "Бусинки" сообщили в комментариях к новости на amic.ru о значительном отклике.

«Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо. Вчера мы обратились за помощью и, если честно, были поражены таким большим откликом. За один день для наших подопечных было переведено более 200 000 рублей. Для нас это невероятная поддержка. Мы смотрели на поступления и просто не могли поверить, сколько добрых людей рядом с нами и с нашими подопечными, которым сейчас так нужна помощь», — сообщили сотрудники приюта.

Полученные средства уже начали направлять на погашение задолженности перед ветеринарными клиниками. По словам представителей организации, часть денег была перечислена одной из клиник в тот же день.

«Вчера вечером мы уже внесли в клинику "Ника" 100 000 рублей. Сегодня внесем еще 150 000 рублей. Чеки обязательно опубликуем чуть позже. Спасибо каждому, кто помог», — отметили в приюте.

Несмотря на полученную помощь, проблема полностью пока не решена. Ранее сотрудники сообщали, что общая сумма долга перед ветеринарными учреждениями превышает 500 тысяч рублей. Эти средства образовались из-за постоянного лечения животных, многие из которых поступают в приют после травм, болезней или жестокого обращения.

В "Бусинке" подчеркивают, что продолжают принимать новых животных и рассчитывают постепенно закрыть задолженность благодаря поддержке жителей.

Сотрудники организации поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу о помощи, отметив, что такая поддержка позволяет продолжать лечение животных и сохранять работу приюта даже в сложной финансовой ситуации.

Как помочь приюту?

Перевести деньги по номеру 8 913 085 5449, он привязан к Сбербанку, Альфа-Банку и СБП;

внести любую сумму напрямую в клиниках "Ника" и "АльфаВет";

перевести сумму по реквизитам или по QR-кодам, их фото смотрите ниже. Отсканируйте в приложении вашего банка.

Способы помочь приюту "Бусинка" / Фото: приют "Бусинка"