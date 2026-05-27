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Огромный и ласковый кот Левушка ищет хозяина в Барнауле. Фото

Любит общаться с людьми и дружит с другими котиками

27 мая 2026, 12:19, ИА Амител

Кот Левушка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В приюте "Кошкин дом" живет пушистый кот Левушка, который отличается от других питомцев не только большим размером, но и невероятной ласковостью и любознательностью. А еще он ищет хозяина.  

«Возраст около пяти лет. Ласковый, любит общаться с людьми, дружит с другими котиками, не конфликтный, кушает сухой корм. Кастрирован», — рассказала корреспондент amic.ru, которая накануне побывала в приюте.

Кстати, в ближайшее время на amic.ru выйдет материал о приюте, который держится на трех неравнодушных сотрудниках и за время своего существования спас более 400 кошек, многие из них нашли новый дом.

Номер телефона руководителя приюта (автономная некоммерческая организация "Приют для животных "Кошкин дом"): 8-909-503-59-24 (Наталья Синкина).

Барнаул питомцы животные
       

Комментарии 10

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Гость

12:29:43 27-05-2026

заберите масика

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Гость

12:35:54 27-05-2026

какой мишутка.. пусть хозяин найдется!!

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Гость

12:39:35 27-05-2026

Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в вк?

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Гость

13:15:13 27-05-2026

Гость (12:39:35 27-05-2026) Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в... 8-909-503-59-24 номер Натальи хозяйки приюта здесь в посте написан, он актуален

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Гость

13:21:23 27-05-2026

Гость (13:15:13 27-05-2026) 8-909-503-59-24 номер Натальи хозяйки приюта здесь в посте н... спасибо

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Гость

13:17:49 27-05-2026

Гость (12:39:35 27-05-2026) Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в... На номер телефона Натальи. Я помогаю им, все честно, без подвохов. Кошки там классные

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Гость

14:04:14 27-05-2026

Гость (12:39:35 27-05-2026) Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в... 8-909-503-59-24 (Наталья Синкина).

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Гость

12:57:55 27-05-2026

Чудо кот

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Татьяна

13:57:48 27-05-2026

В приюте больше сотни котиков - все красотули)) Бываем там, помогаем, как можем. Поверьте, Наталья Викторовна просто выбивается из сил и будет рада ЛЮБОЙ помощи, даже совсем небольшой!

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Александра

14:05:57 27-05-2026

Наталья молодец, мы ей тоже помогаем. Была в приюте. Кошки чистые, очень много ласковых. Берите котеек - не пожалеете!

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