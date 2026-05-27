Огромный и ласковый кот Левушка ищет хозяина в Барнауле. Фото
Любит общаться с людьми и дружит с другими котиками
27 мая 2026, 12:19, ИА Амител
В приюте "Кошкин дом" живет пушистый кот Левушка, который отличается от других питомцев не только большим размером, но и невероятной ласковостью и любознательностью. А еще он ищет хозяина.
«Возраст около пяти лет. Ласковый, любит общаться с людьми, дружит с другими котиками, не конфликтный, кушает сухой корм. Кастрирован», — рассказала корреспондент amic.ru, которая накануне побывала в приюте.
Кстати, в ближайшее время на amic.ru выйдет материал о приюте, который держится на трех неравнодушных сотрудниках и за время своего существования спас более 400 кошек, многие из них нашли новый дом.
Номер телефона руководителя приюта (автономная некоммерческая организация "Приют для животных "Кошкин дом"): 8-909-503-59-24 (Наталья Синкина).
12:29:43 27-05-2026
заберите масика
12:35:54 27-05-2026
какой мишутка.. пусть хозяин найдется!!
12:39:35 27-05-2026
Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в вк?
13:15:13 27-05-2026
Гость (12:39:35 27-05-2026) Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в... 8-909-503-59-24 номер Натальи хозяйки приюта здесь в посте написан, он актуален
13:21:23 27-05-2026
Гость (13:15:13 27-05-2026) 8-909-503-59-24 номер Натальи хозяйки приюта здесь в посте н... спасибо
13:17:49 27-05-2026
Гость (12:39:35 27-05-2026) Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в... На номер телефона Натальи. Я помогаю им, все честно, без подвохов. Кошки там классные
14:04:14 27-05-2026
Гость (12:39:35 27-05-2026) Подскажите телефоны приюта для перевода на корм актуальны в... 8-909-503-59-24 (Наталья Синкина).
12:57:55 27-05-2026
Чудо кот
13:57:48 27-05-2026
В приюте больше сотни котиков - все красотули)) Бываем там, помогаем, как можем. Поверьте, Наталья Викторовна просто выбивается из сил и будет рада ЛЮБОЙ помощи, даже совсем небольшой!
14:05:57 27-05-2026
Наталья молодец, мы ей тоже помогаем. Была в приюте. Кошки чистые, очень много ласковых. Берите котеек - не пожалеете!