Огромный и ласковый кот Левушка ищет хозяина в Барнауле. Фото

Любит общаться с людьми и дружит с другими котиками

27 мая 2026, 12:19, ИА Амител

Кот Левушка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В приюте "Кошкин дом" живет пушистый кот Левушка, который отличается от других питомцев не только большим размером, но и невероятной ласковостью и любознательностью. А еще он ищет хозяина.

«Возраст около пяти лет. Ласковый, любит общаться с людьми, дружит с другими котиками, не конфликтный, кушает сухой корм. Кастрирован», — рассказала корреспондент amic.ru, которая накануне побывала в приюте.

Кстати, в ближайшее время на amic.ru выйдет материал о приюте, который держится на трех неравнодушных сотрудниках и за время своего существования спас более 400 кошек, многие из них нашли новый дом.

Номер телефона руководителя приюта (автономная некоммерческая организация "Приют для животных "Кошкин дом"): 8-909-503-59-24 (Наталья Синкина).