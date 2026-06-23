НОВОСТИОбщество

Питомцы барнаульского приюта остались без лечения и помощи ветклиник из-за долга

"Бусинка" должна более полумиллиона рублей

23 июня 2026, 09:30, ИА Амител

Приют "Бусинка" просит о помощи / Фото: соцсети приюта "Бусинка"

Питомцев барнаульского частного приюта "Бусинка" больше не могут лечить в ветклиниках из-за долга. Неравнодушные к бездомным пушистикам обязаны выплатить свыше полумиллиона рублей. 

Долгое время врачи лечили кошек и собак в долг, без оплаты. Однако сумма накопилась настолько большая, что теперь они не могут оказывать помощь. 

«Каждый день к нам попадают новые подопечные: сбитые машинами, искалеченные людьми, найденные в подвалах, на улицах, в коробках, в состоянии, когда счет идет не на дни, а на часы. Мы не можем отвернуться. Не можем закрыть глаза. Не можем сказать: "Извините, денег нет — выживайте сами". Но сейчас перед нами страшный вопрос: как спасать дальше?» — написали сотрудники приюта в соцсетях.

"Бусинка" просит о помощи неравнодушных, ведь приюту больше не к кому обратиться. 

Как помочь приюту? 

  • Перевести деньги по номеру 8 913 085 5449, он привязан к Сбербанку, Альфа-Банку и СБП;
  • внести любую сумму напрямую в клиниках "Ника" и "АльфаВет";
  • перевести сумму по реквизитам или по QR-кодам, их фото смотрите ниже. Отсканируйте в приложении вашего банка.
Способы помочь приюту "Бусинка" / Фото: приют "Бусинка"
Наталья Синкина и Тимоша / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Кошкин дом" без своего дома. Как барнаульский приют спасает тех, кого однажды бросили

В приюте Натальи Синкиной и ее помощников живут около 150 кошек. Те, кому когда-то не дали погибнуть на улице
НОВОСТИОбщество

Барнаул питомцы
       

Комментарии 65

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Гость

09:35:03 23-06-2026

Я бы тоже от пол лимона не отказался.

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Гость

10:06:16 23-06-2026

Гость (09:35:03 23-06-2026) Я бы тоже от пол лимона не отказался.... Обойдешься.

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Гость

09:43:14 23-06-2026

Лучше бы бомжей лечили, людям больше нужна помощь.

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Гость

09:52:33 23-06-2026

Гость (09:43:14 23-06-2026) Лучше бы бомжей лечили, людям больше нужна помощь.... ну возьмись и лечи

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Афиноген

09:45:15 23-06-2026

Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Приют закрыть, место обработать хлоркой.

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Wert

09:52:17 23-06-2026

Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Абырвалг примите лекарство

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Гость

09:56:22 23-06-2026

Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Прикинь, они собирают больных бродячих собак, лечат их и выпускают их здоровых и сильных обратно в город калечить людей!

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Мусик

10:01:17 23-06-2026

Гость (09:56:22 23-06-2026) Прикинь, они собирают больных бродячих собак, лечат их и вып... похоже им чето колят, и они как зомби шляются - жизни и интереса (в тч к размножению) у них в глазах уже нет.
лучше б сразу чтоб не мучались на переработку. вот реально. валяются как поленья - ни живые ни дохлые.

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Гость

22:56:09 23-06-2026

Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Таких как ты на СВО, чтобы наши солдаты за хвостиков мозги тебе на место поставили

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Гость

18:37:10 24-06-2026

Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Про польты забыл. Шарикова цитируешь или сам придумал?

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ППШариков

19:17:06 24-06-2026

Гость (18:37:10 24-06-2026) Про польты забыл. Шарикова цитируешь или сам придумал?... "На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит."

Ты , болезная пальто из белок видела? А вот на воротник к польтам для пролетариев . в самы раз.

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Ева

10:00:58 23-06-2026

Вместо бессмысленной болтовни по 100 скинули лучше

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Гость

10:05:34 23-06-2026

Ева (10:00:58 23-06-2026) Вместо бессмысленной болтовни по 100 скинули лучше ... Ага, щас, скинули и присели за финансирование ВСУ. Дураков нынче нет кому-то деньги переводить. Они то на собачек собирают, то на котиков, то на домофоны - а по факту деньги в 404 уходят как правило.

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Гость

10:11:29 23-06-2026

Гость (10:05:34 23-06-2026) Ага, щас, скинули и присели за финансирование ВСУ. Дураков н... этот приют существует очень давно в городе , а у вас бурная фантазия очень

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Гость

10:22:03 23-06-2026

Гость (10:11:29 23-06-2026) этот приют существует очень давно в городе , а у вас бурная ... Финансировать наводнение города здоровыми агрессивными бездомными собаками - это финансирование терроризма. Если будут желающие реально сокращать поголовье бродячих собак в городе путём реальной ликвидации - вот тогда да.

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Ева

11:00:26 23-06-2026

Гость (10:22:03 23-06-2026) Финансировать наводнение города здоровыми агрессивными бездо... Они не выпускают животных, все живут на их территории

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Горожанин

00:00:00 24-06-2026

Ева (11:00:26 23-06-2026) Они не выпускают животных, все живут на их территории... Для чего?

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Гость

10:21:27 24-06-2026

Горожанин (00:00:00 24-06-2026) Для чего?... а ты для чего?

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Майор

10:05:45 23-06-2026

Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродячих блоховозов в городе быть не должно!

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Мусик

10:09:59 23-06-2026

Майор (10:05:45 23-06-2026) Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродяч... с таким званием могли бы и больше.

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Гость

16:51:44 23-06-2026

Мусик (10:09:59 23-06-2026) с таким званием могли бы и больше.... Звание не отражает суть человека.

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Гость

10:18:34 23-06-2026

Майор (10:05:45 23-06-2026) Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродяч... себе скинься на таблетки

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Гость

19:12:35 23-06-2026

Майор (10:05:45 23-06-2026) Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродяч... Как тебе твой высер помог под постом о помощи кошкам? Бери патроны , иди на войну. Или живодёры в друзей- фашистов не стреляют?

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Гость

10:43:51 23-06-2026

судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего общества налицо. Никакой эмпатии к живым существам, живущим рядом и зависящим от людей, впрочем как и к другим людям. А потом удивляемся, что подростки бомжей поджигают, школьники издеваются над одноклассниками, убивают своих родителей, а взрослые с ножами друг на друга кидаются. Вот наше общество таких сейчас и воспитывает.

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Гость

11:03:04 23-06-2026

Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... И скупая мужская слеза потекла по заскорузлой щеке

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Гость

11:12:31 23-06-2026

Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... Судя по комментариям, горожане выступают резко против того, чтобы на них самих и на их детей нападали бездомные собаки и причиняли вред их здоровью и самой жизни. Нужно переписать всех зоозащитников, и сделать их прямо ответственными за бродячих животных. К примеру если бродячая собака нападёт на горожанина - двадцать рандомных зоозащитников отправятся на радугу. За нападение на ребёнка - двести рандомных зоозащитников. Чтобы зоозащитники почувствовали свою ответственность за бродячих собак, вплоть до собственной жизни.

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Гость

15:32:28 23-06-2026

Гость (11:12:31 23-06-2026) Судя по комментариям, горожане выступают резко против того, ... Не слышала, чтобы стая кошек кого-то насмерть загрызла. "Бусинка", если что, именно кошек и спасает

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Гость

11:13:34 23-06-2026

Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... никакой эмпатии к бешенным псам, нападающим на женщин и детей. и это нормально для здорового общества.

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Гость

12:07:24 23-06-2026

Гость (11:13:34 23-06-2026) никакой эмпатии к бешенным псам, нападающим на женщин и дете... на женщин и детей по статистике больше всего нападают мужики - скинешься на патроны?

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Гость

13:04:21 23-06-2026

Гость (12:07:24 23-06-2026) на женщин и детей по статистике больше всего нападают мужики... а если мужик не убил,пусть собака съест?

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Гость

14:36:13 23-06-2026

Гость (13:04:21 23-06-2026) а если мужик не убил,пусть собака съест?... если не убил, то большой молодец, загугли сколько кто убивает, инфа тебя сильно удивит

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Гость

16:16:03 23-06-2026

Гость (14:36:13 23-06-2026) если не убил, то большой молодец, загугли сколько кто убивае... мне не удивляет ваша собачья манипуляция. вы сразу на автомобили и на убийства кивать начинаете, думаете так оправдать собачьи стаи?
и да, погугли, во сколько раз увеличилось количество нападений животных на людей, и даже погибли.
для вас это так, стат погрешность?

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Гость

22:48:17 23-06-2026

Гость (16:16:03 23-06-2026) мне не удивляет ваша собачья манипуляция. вы сразу на автомо... Что больше: 30 погибших от собак за год или 6 000 умышленных убийств от рук людей? Что из этого для вас "стат. погрешность"? Собаку на улицу выбросила собака или человек? Вы истерите над следствием, полностью игнорируя причину. Приют как раз и убирает за такими упырями их животных с улиц в вольеры, что бы уберечь детей и женщин, решая проблему делом, пока вы воюете с ними в комментариях

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dok_СФ

09:49:29 24-06-2026

Гость (22:48:17 23-06-2026) Что больше: 30 погибших от собак за год или 6 000 умышленных... Людей за убийство садят. Собак ликвидируют. Вот и вся разница.

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Гость

15:49:31 23-06-2026

Гость (12:07:24 23-06-2026) на женщин и детей по статистике больше всего нападают мужики... 👍👍👍 точно, со своими традиционными семейными ценностями разобрались бы лучше. Собакам за вами в этом и не угнаться уже.

Амик, расскажите после, собрали мы бусинке нужную сумму?

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Гость

11:40:57 23-06-2026

Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... Выросли достойные в кавычках поколения, сдавшие ЭГЭ и воспитанные соответственно в современной школе. Ой, да - школа не воспитывает, она дает знания... Извините, чиновники от образования ....

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Гость

11:55:54 23-06-2026

Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... российский "Брейвик" Дмитрий Виноградов, который сидит на пж за расстрел 6 своих коллег состоял во всемирной зоозащитной организации,и даже выезжал в ее составе на спасение животных.
про Адольфа Г и ее овчарку Блонди не знает только ленивый,а так же о неистовой любви фюрера к животным и такой же ненависти к людям. авторами таких выражений как "двуногие " , пожеланием людям смерти в самых извращенных вариациях являются ваши однопартийцы с зоошизной повесткой, некоторых из них все же органы начали подвешивать за одно место, ибо агрессия их явно переходит все границы ( какие именно-можете погуглить: уголовное дело о разорванном в Красноярске мальчике, осенью 2025 года,и что там "милые гуманитарно развитые" писали на странице его матери,а так же маме 9 летней девочки, погибшей в том же году в Ставрополе от таких же "милых зоозащитников").
Ваша якобы теория не выдерживает никакой критики . Современные ряженые зоозащитники(которые на стороне ОСВВ)-это про ненависть к людям,а не про любовь к животным.

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Гость

14:55:40 23-06-2026

Гость (11:55:54 23-06-2026) российский "Брейвик" Дмитрий Виноградов, который сидит на п... Какая мощная цепочка ассоциаций. Чикатило любил читать — срочно сжигаем библиотеки, а Виноградов перед расстрелом пил воду и носил ботинки. Сбор на корм бездомным котятам плавно перетёк в Третий рейх. Из мемуаров овчарки Блонди: "Мой обожаемый фюрер, мне скучно. Давай захватим мир, гав-гав".

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Гость

16:17:47 23-06-2026

Гость (14:55:40 23-06-2026) Какая мощная цепочка ассоциаций. Чикатило любил читать — сро... да уже помощнее вашей заезженной методички.
и ответить тебе нечем. можешь погавкать, не марайся изобретениями ненавистных двуногих

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Гость

16:20:55 23-06-2026

Гость (14:55:40 23-06-2026) Какая мощная цепочка ассоциаций. Чикатило любил читать — сро... а Битцевский маньяк заманивал жертв на могилу своей собаки.
просвещайтесь.
все полезнее дешевых зоошизных методичек

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Гость

10:42:24 24-06-2026

Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... все неадекватные живодерские комментарии - это боты пишут, они под такими новостями появляются примерно часа через 3, после публикации и начинается шквал дизлайков и жутких комментариев, можете понаблюдать и проанализировать время сообщений и их количество

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Гость

11:01:08 23-06-2026

Если бы на премии или патроны охотникам, тогда скинулся бы... Вообще боюсь бродячих собак, особенно стай...

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Гость

12:14:23 23-06-2026

комментаторы, вы, простите, дебилы? вам говорят про приют, где животных лечат и потом содержат на своей территории. Никто их никуда не выпускает. Злобные вы ... нелюди!

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Гость

12:59:18 23-06-2026

Гость (12:14:23 23-06-2026) комментаторы, вы, простите, дебилы? вам говорят про приют, г... Нельзя обзывать комментаторов нелюдями, это неэтично. Что касается приюта - они что, никого не выпустила за всё время? Выпускают только в путь аж шерсть заворачивается, зачем им лишние здоровые агрессивные рты? Вот и лечат и кормят собачек - а потом пинком под зад назад в город людей калечить.

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Гость

12:32:51 23-06-2026

Ну не хочешь помогать - ну пройди мимо новости. в каждой бочке затычки. идите сритесь в другую ветку.

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Гость

12:48:01 23-06-2026

Гость (12:32:51 23-06-2026) Ну не хочешь помогать - ну пройди мимо новости. в каждой бо... не нравится комментарии-не читай.

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Гость

13:00:21 23-06-2026

Гость (12:32:51 23-06-2026) Ну не хочешь помогать - ну пройди мимо новости. в каждой бо... Попрошайничество на откорм бездомных собак с последующим их выпуском в населенном пункте - это преступление.

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Гость

13:43:44 23-06-2026

Гость (13:00:21 23-06-2026) Попрошайничество на откорм бездомных собак с последующим их ... Этот приют частный, они никого не выпускают, животные остаются жить в приюте. Выпускает другой, не частный - после стерилизации

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Мусик

14:14:01 23-06-2026

Гость (13:43:44 23-06-2026) Этот приют частный, они никого не выпускают, животные остают... стирилизованые собачки без зубов?
во время стирилизации им выбивают все зубы???
смешно вы мне делаете...

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Гость

14:48:49 23-06-2026

Мусик (14:14:01 23-06-2026) стирилизованые собачки без зубов?во время стирилизации и... повторю - приют, о котором идёт речь в тексте, НИКОГО НЕ ВЫПУСКАЕТ после стерилизации, животные остаются жить у них. выпускает ДРУГОЙ ПРИЮТ

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Гость

14:55:43 23-06-2026

Бусинка спасает кошек, накинулись на них из за собак...

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Гость

15:03:46 23-06-2026

Гость (14:55:43 23-06-2026) Бусинка спасает кошек, накинулись на них из за собак...... да.. сами как собаки уже

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Гость

15:15:04 23-06-2026

Гость (14:55:43 23-06-2026) Бусинка спасает кошек, накинулись на них из за собак...... не ищите тут логику, ее нет

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Лидия

15:31:00 23-06-2026

Комментаторы, алло, каких собак? "Бусинка" - приют, который помогает спасать кошек! И не выпускает после лечения обратно на улицу, а ищет им хозяев.

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Гость

15:44:29 23-06-2026

Лидия (15:31:00 23-06-2026) Комментаторы, алло, каких собак? "Бусинка" - приют, который ... Комментатор, алло, цитирую: "Долгое время врачи лечили кошек и собак в долг, без оплаты. Однако сумма накопилась настолько большая"

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Все горожане полностью

15:53:15 23-06-2026

Правильно тут пишут, отстреливать надо. Собаки рвут детей, стариков, ломают позвоночники кошкам. А вы им ещё деньги собирать предлагаете. Нет уж!

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Ann

22:55:18 23-06-2026

Все горожане полностью (15:53:15 23-06-2026) Правильно тут пишут, отстреливать надо. Собаки рвут детей, с... Отстреливать надо двуногих мразей

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Гость

18:11:40 23-06-2026

Люди тоже рвут рвут детей, стариков, ломают позвоночники кошкам.
Предлагаю отстреливать. А может они уже не люди?

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Гость

18:59:03 23-06-2026

Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо ♥️
Вчера мы обратились за помощью и, если честно, были поражены таким большим откликом.
За один день для наших подопечных было переведено больше 200 000 рублей 🙏🏻

Для нас это невероятная поддержка.
Мы смотрели на поступления и просто не могли поверить, сколько добрых людей рядом с нами и с нашими подопечными, которым сейчас так нужна помощь ❤️‍🩹

Вчера вечером мы уже внесли в клинику Ника 100 000 рублей.
Сегодня внесём ещё 150 000 рублей.
Чеки обязательно опубликуем чуть позже.

Спасибо каждому, кто помог🫂♥️

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Афиноген

23:34:17 23-06-2026

Гость (18:59:03 23-06-2026) Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо ♥️Вчера мы... Надо кошкин дом там устроить

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Горожанин

23:41:56 23-06-2026

Гость (18:59:03 23-06-2026) Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо ♥️Вчера мы... Не забудьте налоги оплатить.

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Гость

10:29:13 24-06-2026

Тема бездомных животных искусственно форсится и координируется через организованные «фабрики ботов» (догхантерские и политические сетки) для смещения фокуса общественного внимания, радикализации населения. Забавно наблюдать за такими ветками, где виден абсолютно реальный алгоритм манипуляции - сначала на новость реагируют живые люди (первые часы), а затем включается программный нагон лайков и комментариев для изменения видимого "большинства".

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Гость

10:34:28 24-06-2026

Гость (10:29:13 24-06-2026) Тема бездомных животных искусственно форсится и координирует... Ты реально считаешь, что только боты не хотят, чтобы жителей города кусали бродячие собаки? 99% жителей города ненавидят бродячих собак, 1% это тявканье зоошизы.

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Гость

10:46:22 24-06-2026

Гость (10:34:28 24-06-2026) Ты реально считаешь, что только боты не хотят, чтобы жителей... бот

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Магомет Абабович

19:32:49 24-06-2026

Гость (10:46:22 24-06-2026) бот... От зоошизы слышу. Вот так вот!

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