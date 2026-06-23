Питомцы барнаульского приюта остались без лечения и помощи ветклиник из-за долга

"Бусинка" должна более полумиллиона рублей

23 июня 2026, 09:30, ИА Амител

Приют "Бусинка" просит о помощи / Фото: соцсети приюта "Бусинка"

Питомцев барнаульского частного приюта "Бусинка" больше не могут лечить в ветклиниках из-за долга. Неравнодушные к бездомным пушистикам обязаны выплатить свыше полумиллиона рублей.

Долгое время врачи лечили кошек и собак в долг, без оплаты. Однако сумма накопилась настолько большая, что теперь они не могут оказывать помощь.

«Каждый день к нам попадают новые подопечные: сбитые машинами, искалеченные людьми, найденные в подвалах, на улицах, в коробках, в состоянии, когда счет идет не на дни, а на часы. Мы не можем отвернуться. Не можем закрыть глаза. Не можем сказать: "Извините, денег нет — выживайте сами". Но сейчас перед нами страшный вопрос: как спасать дальше?» — написали сотрудники приюта в соцсетях.

"Бусинка" просит о помощи неравнодушных, ведь приюту больше не к кому обратиться.

Как помочь приюту?

Перевести деньги по номеру 8 913 085 5449, он привязан к Сбербанку, Альфа-Банку и СБП;

внести любую сумму напрямую в клиниках "Ника" и "АльфаВет";

перевести сумму по реквизитам или по QR-кодам, их фото смотрите ниже. Отсканируйте в приложении вашего банка.

Способы помочь приюту "Бусинка" / Фото: приют "Бусинка"