Питомцы барнаульского приюта остались без лечения и помощи ветклиник из-за долга
"Бусинка" должна более полумиллиона рублей
23 июня 2026, 09:30, ИА Амител
Питомцев барнаульского частного приюта "Бусинка" больше не могут лечить в ветклиниках из-за долга. Неравнодушные к бездомным пушистикам обязаны выплатить свыше полумиллиона рублей.
Долгое время врачи лечили кошек и собак в долг, без оплаты. Однако сумма накопилась настолько большая, что теперь они не могут оказывать помощь.
«Каждый день к нам попадают новые подопечные: сбитые машинами, искалеченные людьми, найденные в подвалах, на улицах, в коробках, в состоянии, когда счет идет не на дни, а на часы. Мы не можем отвернуться. Не можем закрыть глаза. Не можем сказать: "Извините, денег нет — выживайте сами". Но сейчас перед нами страшный вопрос: как спасать дальше?» — написали сотрудники приюта в соцсетях.
"Бусинка" просит о помощи неравнодушных, ведь приюту больше не к кому обратиться.
Как помочь приюту?
- Перевести деньги по номеру 8 913 085 5449, он привязан к Сбербанку, Альфа-Банку и СБП;
- внести любую сумму напрямую в клиниках "Ника" и "АльфаВет";
- перевести сумму по реквизитам или по QR-кодам, их фото смотрите ниже. Отсканируйте в приложении вашего банка.
09:35:03 23-06-2026
Я бы тоже от пол лимона не отказался.
10:06:16 23-06-2026
Гость (09:35:03 23-06-2026) Я бы тоже от пол лимона не отказался.... Обойдешься.
09:43:14 23-06-2026
Лучше бы бомжей лечили, людям больше нужна помощь.
09:52:33 23-06-2026
Гость (09:43:14 23-06-2026) Лучше бы бомжей лечили, людям больше нужна помощь.... ну возьмись и лечи
09:45:15 23-06-2026
Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Приют закрыть, место обработать хлоркой.
09:52:17 23-06-2026
Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Абырвалг примите лекарство
09:56:22 23-06-2026
Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Прикинь, они собирают больных бродячих собак, лечат их и выпускают их здоровых и сильных обратно в город калечить людей!
10:01:17 23-06-2026
Гость (09:56:22 23-06-2026) Прикинь, они собирают больных бродячих собак, лечат их и вып... похоже им чето колят, и они как зомби шляются - жизни и интереса (в тч к размножению) у них в глазах уже нет.
лучше б сразу чтоб не мучались на переработку. вот реально. валяются как поленья - ни живые ни дохлые.
22:56:09 23-06-2026
Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Таких как ты на СВО, чтобы наши солдаты за хвостиков мозги тебе на место поставили
18:37:10 24-06-2026
Афиноген (09:45:15 23-06-2026) Всех в переработку, на мыло, на воротники. унты и тд. . Прию... Про польты забыл. Шарикова цитируешь или сам придумал?
19:17:06 24-06-2026
Гость (18:37:10 24-06-2026) Про польты забыл. Шарикова цитируешь или сам придумал?... "На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит."
Ты , болезная пальто из белок видела? А вот на воротник к польтам для пролетариев . в самы раз.
10:00:58 23-06-2026
Вместо бессмысленной болтовни по 100 скинули лучше
10:05:34 23-06-2026
Ева (10:00:58 23-06-2026) Вместо бессмысленной болтовни по 100 скинули лучше ... Ага, щас, скинули и присели за финансирование ВСУ. Дураков нынче нет кому-то деньги переводить. Они то на собачек собирают, то на котиков, то на домофоны - а по факту деньги в 404 уходят как правило.
10:11:29 23-06-2026
Гость (10:05:34 23-06-2026) Ага, щас, скинули и присели за финансирование ВСУ. Дураков н... этот приют существует очень давно в городе , а у вас бурная фантазия очень
10:22:03 23-06-2026
Гость (10:11:29 23-06-2026) этот приют существует очень давно в городе , а у вас бурная ... Финансировать наводнение города здоровыми агрессивными бездомными собаками - это финансирование терроризма. Если будут желающие реально сокращать поголовье бродячих собак в городе путём реальной ликвидации - вот тогда да.
11:00:26 23-06-2026
Гость (10:22:03 23-06-2026) Финансировать наводнение города здоровыми агрессивными бездо... Они не выпускают животных, все живут на их территории
00:00:00 24-06-2026
Ева (11:00:26 23-06-2026) Они не выпускают животных, все живут на их территории... Для чего?
10:21:27 24-06-2026
Горожанин (00:00:00 24-06-2026) Для чего?... а ты для чего?
10:05:45 23-06-2026
Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродячих блоховозов в городе быть не должно!
10:09:59 23-06-2026
Майор (10:05:45 23-06-2026) Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродяч... с таким званием могли бы и больше.
16:51:44 23-06-2026
Мусик (10:09:59 23-06-2026) с таким званием могли бы и больше.... Звание не отражает суть человека.
10:18:34 23-06-2026
Майор (10:05:45 23-06-2026) Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродяч... себе скинься на таблетки
19:12:35 23-06-2026
Майор (10:05:45 23-06-2026) Готов скинуться и по 500, но на патроны или таблетки. Бродяч... Как тебе твой высер помог под постом о помощи кошкам? Бери патроны , иди на войну. Или живодёры в друзей- фашистов не стреляют?
10:43:51 23-06-2026
судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего общества налицо. Никакой эмпатии к живым существам, живущим рядом и зависящим от людей, впрочем как и к другим людям. А потом удивляемся, что подростки бомжей поджигают, школьники издеваются над одноклассниками, убивают своих родителей, а взрослые с ножами друг на друга кидаются. Вот наше общество таких сейчас и воспитывает.
11:03:04 23-06-2026
Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... И скупая мужская слеза потекла по заскорузлой щеке
11:12:31 23-06-2026
Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... Судя по комментариям, горожане выступают резко против того, чтобы на них самих и на их детей нападали бездомные собаки и причиняли вред их здоровью и самой жизни. Нужно переписать всех зоозащитников, и сделать их прямо ответственными за бродячих животных. К примеру если бродячая собака нападёт на горожанина - двадцать рандомных зоозащитников отправятся на радугу. За нападение на ребёнка - двести рандомных зоозащитников. Чтобы зоозащитники почувствовали свою ответственность за бродячих собак, вплоть до собственной жизни.
15:32:28 23-06-2026
Гость (11:12:31 23-06-2026) Судя по комментариям, горожане выступают резко против того, ... Не слышала, чтобы стая кошек кого-то насмерть загрызла. "Бусинка", если что, именно кошек и спасает
11:13:34 23-06-2026
Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... никакой эмпатии к бешенным псам, нападающим на женщин и детей. и это нормально для здорового общества.
12:07:24 23-06-2026
Гость (11:13:34 23-06-2026) никакой эмпатии к бешенным псам, нападающим на женщин и дете... на женщин и детей по статистике больше всего нападают мужики - скинешься на патроны?
13:04:21 23-06-2026
Гость (12:07:24 23-06-2026) на женщин и детей по статистике больше всего нападают мужики... а если мужик не убил,пусть собака съест?
14:36:13 23-06-2026
Гость (13:04:21 23-06-2026) а если мужик не убил,пусть собака съест?... если не убил, то большой молодец, загугли сколько кто убивает, инфа тебя сильно удивит
16:16:03 23-06-2026
Гость (14:36:13 23-06-2026) если не убил, то большой молодец, загугли сколько кто убивае... мне не удивляет ваша собачья манипуляция. вы сразу на автомобили и на убийства кивать начинаете, думаете так оправдать собачьи стаи?
и да, погугли, во сколько раз увеличилось количество нападений животных на людей, и даже погибли.
для вас это так, стат погрешность?
22:48:17 23-06-2026
Гость (16:16:03 23-06-2026) мне не удивляет ваша собачья манипуляция. вы сразу на автомо... Что больше: 30 погибших от собак за год или 6 000 умышленных убийств от рук людей? Что из этого для вас "стат. погрешность"? Собаку на улицу выбросила собака или человек? Вы истерите над следствием, полностью игнорируя причину. Приют как раз и убирает за такими упырями их животных с улиц в вольеры, что бы уберечь детей и женщин, решая проблему делом, пока вы воюете с ними в комментариях
09:49:29 24-06-2026
Гость (22:48:17 23-06-2026) Что больше: 30 погибших от собак за год или 6 000 умышленных... Людей за убийство садят. Собак ликвидируют. Вот и вся разница.
15:49:31 23-06-2026
Гость (12:07:24 23-06-2026) на женщин и детей по статистике больше всего нападают мужики... 👍👍👍 точно, со своими традиционными семейными ценностями разобрались бы лучше. Собакам за вами в этом и не угнаться уже.
Амик, расскажите после, собрали мы бусинке нужную сумму?
11:40:57 23-06-2026
Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... Выросли достойные в кавычках поколения, сдавшие ЭГЭ и воспитанные соответственно в современной школе. Ой, да - школа не воспитывает, она дает знания... Извините, чиновники от образования ....
11:55:54 23-06-2026
Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... российский "Брейвик" Дмитрий Виноградов, который сидит на пж за расстрел 6 своих коллег состоял во всемирной зоозащитной организации,и даже выезжал в ее составе на спасение животных.
про Адольфа Г и ее овчарку Блонди не знает только ленивый,а так же о неистовой любви фюрера к животным и такой же ненависти к людям. авторами таких выражений как "двуногие " , пожеланием людям смерти в самых извращенных вариациях являются ваши однопартийцы с зоошизной повесткой, некоторых из них все же органы начали подвешивать за одно место, ибо агрессия их явно переходит все границы ( какие именно-можете погуглить: уголовное дело о разорванном в Красноярске мальчике, осенью 2025 года,и что там "милые гуманитарно развитые" писали на странице его матери,а так же маме 9 летней девочки, погибшей в том же году в Ставрополе от таких же "милых зоозащитников").
Ваша якобы теория не выдерживает никакой критики . Современные ряженые зоозащитники(которые на стороне ОСВВ)-это про ненависть к людям,а не про любовь к животным.
14:55:40 23-06-2026
Гость (11:55:54 23-06-2026) российский "Брейвик" Дмитрий Виноградов, который сидит на п... Какая мощная цепочка ассоциаций. Чикатило любил читать — срочно сжигаем библиотеки, а Виноградов перед расстрелом пил воду и носил ботинки. Сбор на корм бездомным котятам плавно перетёк в Третий рейх. Из мемуаров овчарки Блонди: "Мой обожаемый фюрер, мне скучно. Давай захватим мир, гав-гав".
16:17:47 23-06-2026
Гость (14:55:40 23-06-2026) Какая мощная цепочка ассоциаций. Чикатило любил читать — сро... да уже помощнее вашей заезженной методички.
и ответить тебе нечем. можешь погавкать, не марайся изобретениями ненавистных двуногих
16:20:55 23-06-2026
Гость (14:55:40 23-06-2026) Какая мощная цепочка ассоциаций. Чикатило любил читать — сро... а Битцевский маньяк заманивал жертв на могилу своей собаки.
просвещайтесь.
все полезнее дешевых зоошизных методичек
10:42:24 24-06-2026
Гость (10:43:51 23-06-2026) судя по комментариям, гуманитарная деградация нашего обществ... все неадекватные живодерские комментарии - это боты пишут, они под такими новостями появляются примерно часа через 3, после публикации и начинается шквал дизлайков и жутких комментариев, можете понаблюдать и проанализировать время сообщений и их количество
11:01:08 23-06-2026
Если бы на премии или патроны охотникам, тогда скинулся бы... Вообще боюсь бродячих собак, особенно стай...
12:14:23 23-06-2026
комментаторы, вы, простите, дебилы? вам говорят про приют, где животных лечат и потом содержат на своей территории. Никто их никуда не выпускает. Злобные вы ... нелюди!
12:59:18 23-06-2026
Гость (12:14:23 23-06-2026) комментаторы, вы, простите, дебилы? вам говорят про приют, г... Нельзя обзывать комментаторов нелюдями, это неэтично. Что касается приюта - они что, никого не выпустила за всё время? Выпускают только в путь аж шерсть заворачивается, зачем им лишние здоровые агрессивные рты? Вот и лечат и кормят собачек - а потом пинком под зад назад в город людей калечить.
12:32:51 23-06-2026
Ну не хочешь помогать - ну пройди мимо новости. в каждой бочке затычки. идите сритесь в другую ветку.
12:48:01 23-06-2026
Гость (12:32:51 23-06-2026) Ну не хочешь помогать - ну пройди мимо новости. в каждой бо... не нравится комментарии-не читай.
13:00:21 23-06-2026
Гость (12:32:51 23-06-2026) Ну не хочешь помогать - ну пройди мимо новости. в каждой бо... Попрошайничество на откорм бездомных собак с последующим их выпуском в населенном пункте - это преступление.
13:43:44 23-06-2026
Гость (13:00:21 23-06-2026) Попрошайничество на откорм бездомных собак с последующим их ... Этот приют частный, они никого не выпускают, животные остаются жить в приюте. Выпускает другой, не частный - после стерилизации
14:14:01 23-06-2026
Гость (13:43:44 23-06-2026) Этот приют частный, они никого не выпускают, животные остают... стирилизованые собачки без зубов?
во время стирилизации им выбивают все зубы???
смешно вы мне делаете...
14:48:49 23-06-2026
Мусик (14:14:01 23-06-2026) стирилизованые собачки без зубов?во время стирилизации и... повторю - приют, о котором идёт речь в тексте, НИКОГО НЕ ВЫПУСКАЕТ после стерилизации, животные остаются жить у них. выпускает ДРУГОЙ ПРИЮТ
14:55:43 23-06-2026
Бусинка спасает кошек, накинулись на них из за собак...
15:03:46 23-06-2026
Гость (14:55:43 23-06-2026) Бусинка спасает кошек, накинулись на них из за собак...... да.. сами как собаки уже
15:15:04 23-06-2026
Гость (14:55:43 23-06-2026) Бусинка спасает кошек, накинулись на них из за собак...... не ищите тут логику, ее нет
15:31:00 23-06-2026
Комментаторы, алло, каких собак? "Бусинка" - приют, который помогает спасать кошек! И не выпускает после лечения обратно на улицу, а ищет им хозяев.
15:44:29 23-06-2026
Лидия (15:31:00 23-06-2026) Комментаторы, алло, каких собак? "Бусинка" - приют, который ... Комментатор, алло, цитирую: "Долгое время врачи лечили кошек и собак в долг, без оплаты. Однако сумма накопилась настолько большая"
15:53:15 23-06-2026
Правильно тут пишут, отстреливать надо. Собаки рвут детей, стариков, ломают позвоночники кошкам. А вы им ещё деньги собирать предлагаете. Нет уж!
22:55:18 23-06-2026
Все горожане полностью (15:53:15 23-06-2026) Правильно тут пишут, отстреливать надо. Собаки рвут детей, с... Отстреливать надо двуногих мразей
18:11:40 23-06-2026
Люди тоже рвут рвут детей, стариков, ломают позвоночники кошкам.
Предлагаю отстреливать. А может они уже не люди?
18:59:03 23-06-2026
Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо ♥️
Вчера мы обратились за помощью и, если честно, были поражены таким большим откликом.
За один день для наших подопечных было переведено больше 200 000 рублей 🙏🏻
Для нас это невероятная поддержка.
Мы смотрели на поступления и просто не могли поверить, сколько добрых людей рядом с нами и с нашими подопечными, которым сейчас так нужна помощь ❤️🩹
Вчера вечером мы уже внесли в клинику Ника 100 000 рублей.
Сегодня внесём ещё 150 000 рублей.
Чеки обязательно опубликуем чуть позже.
Спасибо каждому, кто помог🫂♥️
23:34:17 23-06-2026
Гость (18:59:03 23-06-2026) Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо ♥️Вчера мы... Надо кошкин дом там устроить
23:41:56 23-06-2026
Гость (18:59:03 23-06-2026) Друзья! Мы хотим сказать вам огромное спасибо ♥️Вчера мы... Не забудьте налоги оплатить.
10:29:13 24-06-2026
Тема бездомных животных искусственно форсится и координируется через организованные «фабрики ботов» (догхантерские и политические сетки) для смещения фокуса общественного внимания, радикализации населения. Забавно наблюдать за такими ветками, где виден абсолютно реальный алгоритм манипуляции - сначала на новость реагируют живые люди (первые часы), а затем включается программный нагон лайков и комментариев для изменения видимого "большинства".
10:34:28 24-06-2026
Гость (10:29:13 24-06-2026) Тема бездомных животных искусственно форсится и координирует... Ты реально считаешь, что только боты не хотят, чтобы жителей города кусали бродячие собаки? 99% жителей города ненавидят бродячих собак, 1% это тявканье зоошизы.
10:46:22 24-06-2026
Гость (10:34:28 24-06-2026) Ты реально считаешь, что только боты не хотят, чтобы жителей... бот
19:32:49 24-06-2026
Гость (10:46:22 24-06-2026) бот... От зоошизы слышу. Вот так вот!