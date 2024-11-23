На Алтае двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами от кипятка

Следователи возбудили уголовное дело

23 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Фото с места происшествия / СУ СКР по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай двухлетняя девочка серьезно пострадала от кипятка, сообщили в СК региона.

Инцидент случился вечером 12 ноября в селе Кызыл-Озек.

С ожогами второй степени малышку госпитализировали. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Тем не менее следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

При каких обстоятельствах ребенок получил травмы, не уточняется.