На Алтае двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами от кипятка
Следователи возбудили уголовное дело
23 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
Фото с места происшествия / СУ СКР по Республике Алтай
В Майминском районе Республики Алтай двухлетняя девочка серьезно пострадала от кипятка, сообщили в СК региона.
Инцидент случился вечером 12 ноября в селе Кызыл-Озек.
С ожогами второй степени малышку госпитализировали. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Тем не менее следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
При каких обстоятельствах ребенок получил травмы, не уточняется.
13:51:24 23-11-2024
Мой пацан так же, в 2 года, любил подходить к газовой плите, открывал дверцу духовки, отпускал её, она захлопывалась, а он - тикать))) До тех пор, пока на него не выплеснулся кипяток из упавшего кофейника, стоящий сверху, на конфорке...хорошо, что успел немного отбежать, но всё-равно - ожог ягодицы и задней поверхности бедра и лечение в ожоговом. Берегите своих деток, не повторяйте чужих ошибок!
16:56:14 23-11-2024
Юс (13:51:24 23-11-2024) Мой пацан так же, в 2 года, любил подходить к газовой плите,... так может не стоит заводить детей?
а то вечно куда то лезут, своими ручками, все ломают, орут, гадят и прочее.
не понимают в 2 года слово нельзя и тд.
17:04:05 23-11-2024
Нервный (16:56:14 23-11-2024) так может не стоит заводить детей?а то вечно куда то лез... Многие поэтому и не "заводят", руководствуясь такими соображениями
21:59:31 23-11-2024
Юс (17:04:05 23-11-2024) Многие поэтому и не "заводят", руководствуясь такими соображ... у вас социологическое исследование официальное или просто дыра в голове?
23:45:04 23-11-2024
Гость (21:59:31 23-11-2024) у вас социологическое исследование официальное или просто ды... Сказать, где у меня дыра? Или сам(а) догадаешься?
21:59:00 23-11-2024
Нервный (16:56:14 23-11-2024) так может не стоит заводить детей?а то вечно куда то лез... это статья сейчас все эти ваши базары про детей. от 5000 штраф
07:53:11 24-11-2024
Гость (21:59:00 23-11-2024) это статья сейчас все эти ваши базары про детей. от 5000 штр... ...от 50 000)))