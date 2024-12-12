На исторической улице Льва Толстого в Барнауле хотят построить апарт-отель
Мэрия выставила объект на торги, его приобрел барнаульский предприниматель
12 декабря 2024, 07:15, Антон Дегтярев
Апарт-отель планируют построить в исторической части Барнаула: на улице Льва Толстого, 13. Мэрия 10 декабря 2024 года продала эту муниципальную землю с торгов за 13,6 млн рублей, рассказал amic.ru предприниматель-девелопер Аркадий Вахлов, который приобрел объект.
По словам Вахлова, всего администрация продавала два участка: на улице Чкалова и на Льва Толстого, 13. Первый аукцион не состоялся, а второй объект купил Вахлов за 13,6 млн рублей. Предприниматель отметил, что из-за кризиса в строительной отрасли заявок на эту землю было минимум. Теперь он намерен построить там трехэтажный апарт-отель, в котором номера будут сдаваться помесячно.
"Апарт-отель будет состоять из маленьких номеров и сдаваться не посуточно, а помесячно по цене 16 тысяч рублей в месяц. Основными клиентами, как я предполагаю, будут студенты барнаульских вузов, которым далеко ездить до АлтГТУ, АГМУ или до БЮИ. Многие в городе не могут найти общежитие. Для таких людей и хочется построить отель. Планируется, что здание будет в историческом стиле. Поскольку рядом, на Льва Толстого, 15, находится Богородице-Одигитриевская церковь, мы намерены сделать отель невзрачным, чтобы он не выделялся на фоне культурного объекта", – рассказал Вахлов.
Эскизного проекта у предпринимателя пока нет – только наметки. В ближайшее время он намерен оформить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), сделать эскизный, а затем и основной проект, оформить все документы и пройти градсовет.
Отметим, что постановление о приватизации здания с земельным участком на Льва Толстого, 13, барнаульская мэрия вынесла еще 17 октября 2024 года, сообщает сайт правовой информации. В пояснительной записке указывалось, что площадь участка – 1932 квадратных метра, нежилое здание на нем занимает 441,2 квадратного метра. Начальная стоимость объекта составила 13,6 млн рублей.
Сейчас на площадке находится разрушенное здание из кирпича. Еще в 2017 году власти Барнаула хотели построить по этому адресу пятиэтажный гараж. Однако затем по решению Алтайского краевого Управления ФАС комитет муниципального заказа Барнаула отменил закупку. До этого комитет шесть раз вносил в закупочную документацию изменения. Причины этого названы не были.
08:00:52 12-12-2024
Доходный дом
09:47:43 12-12-2024
16 в мес?
похоже это будут 2*2м
12:34:33 12-12-2024
Musik (09:47:43 12-12-2024) 16 в мес?похоже это будут 2*2м... Так то за 15000 р.можно снять неплохую 1 к.квартиру,да не в центре
10:25:48 12-12-2024
А мне нравится предприниматель)) Еще ничего нет а уже какие песни поет, для студентов и по 16 тыщ. (делит шкуру неубитого медведя). Верим верим, только как практика показывает, все происходит по иному.
11:25:10 12-12-2024
Был недавно в Центральном районе. К великому сожалению старый Барнаул угроблен. Не старые дома а декорации после переделки. Нет ощущения старины города.
13:55:24 12-12-2024
Гость (11:25:10 12-12-2024) Был недавно в Центральном районе. К великому сожалению стары... На лошади поди до сих пор перемещаетесь?))) Что-бы ощутить старину...
14:28:15 12-12-2024
Гость (11:25:10 12-12-2024) Был недавно в Центральном районе. К великому сожалению стары... вчера на Ютубе попался неплохой канал "Страсти имперские" ребят из Томска (?) и у них есть целых два интересных видео про Барнаул. так вот, резюме были примерно следующие: "если постараться, то Барнаул еще можно спасти", "это декорация к вестернам, а не старый город" и "в Барнауле делают все возможное, чтобы скрыть/закрасить/перестроить историю"
14:05:08 12-12-2024
Веселая богодельня будет, если студентов заселят. Дым коромыслом. У нас в подъезде несколько квартир сдают студентам, да и сам я в общаге пожил в свое время. Представляю.
14:29:28 12-12-2024
Китайские студенты Вэлком. Для Китайца 300 юаней в месяц за жилье это копейки. За пару часов у себя на родине заработает. Вчетвером заедут в отель в номер и будут удивляться дешевизне. Я вот летом в Китае в Пекине жил в центре. Плотил 9000 рублей в сутки за трехместный номер. А тут 16к в месяц. Дешево.
16:57:46 12-12-2024
ой, там недалеко уже строили дом с такой же легендой. распродали как обычные студии