На исторической улице Льва Толстого в Барнауле хотят построить апарт-отель

Мэрия выставила объект на торги, его приобрел барнаульский предприниматель

12 декабря 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Дом на ул. Льва Толстого, 13/ Фото: "Яндекс.Карты"

Апарт-отель планируют построить в исторической части Барнаула: на улице Льва Толстого, 13. Мэрия 10 декабря 2024 года продала эту муниципальную землю с торгов за 13,6 млн рублей, рассказал amic.ru предприниматель-девелопер Аркадий Вахлов, который приобрел объект.

По словам Вахлова, всего администрация продавала два участка: на улице Чкалова и на Льва Толстого, 13. Первый аукцион не состоялся, а второй объект купил Вахлов за 13,6 млн рублей. Предприниматель отметил, что из-за кризиса в строительной отрасли заявок на эту землю было минимум. Теперь он намерен построить там трехэтажный апарт-отель, в котором номера будут сдаваться помесячно.

"Апарт-отель будет состоять из маленьких номеров и сдаваться не посуточно, а помесячно по цене 16 тысяч рублей в месяц. Основными клиентами, как я предполагаю, будут студенты барнаульских вузов, которым далеко ездить до АлтГТУ, АГМУ или до БЮИ. Многие в городе не могут найти общежитие. Для таких людей и хочется построить отель. Планируется, что здание будет в историческом стиле. Поскольку рядом, на Льва Толстого, 15, находится Богородице-Одигитриевская церковь, мы намерены сделать отель невзрачным, чтобы он не выделялся на фоне культурного объекта", – рассказал Вахлов.

Эскизного проекта у предпринимателя пока нет – только наметки. В ближайшее время он намерен оформить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), сделать эскизный, а затем и основной проект, оформить все документы и пройти градсовет.

Отметим, что постановление о приватизации здания с земельным участком на Льва Толстого, 13, барнаульская мэрия вынесла еще 17 октября 2024 года, сообщает сайт правовой информации. В пояснительной записке указывалось, что площадь участка – 1932 квадратных метра, нежилое здание на нем занимает 441,2 квадратного метра. Начальная стоимость объекта составила 13,6 млн рублей.

Сейчас на площадке находится разрушенное здание из кирпича. Еще в 2017 году власти Барнаула хотели построить по этому адресу пятиэтажный гараж. Однако затем по решению Алтайского краевого Управления ФАС комитет муниципального заказа Барнаула отменил закупку. До этого комитет шесть раз вносил в закупочную документацию изменения. Причины этого названы не были.