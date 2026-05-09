На площади Победы в Барнауле прошла церемония возложения цветов в честь 9 Мая

Церемония стала одним из первых крупных мероприятий Дня Победы в Барнауле

09 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

В Барнауле утром 9 мая на площади Победы состоялась церемония возложения цветов, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К Мемориалу Победы пришли жители города, ветераны, представители власти, силовых структур, общественных организаций и молодежных объединений.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк.

На площади Победы собрались десятки горожан с цветами и георгиевскими лентами. Многие пришли семьями, чтобы почтить память фронтовиков и тружеников тыла в главный праздник страны.

Церемония стала одним из первых крупных мероприятий Дня Победы в Барнауле. После возложения цветов в городе продолжились праздничные акции, концерты и торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.