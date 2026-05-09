Губернатор Алтайского края поздравил ветеранов и жителей региона с Днем Победы

Память о событиях Великой Отечественной войны остается одной из важнейших частей истории страны

09 мая 2026, 09:20, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравление опубликовали 9 мая. В обращении руководители региона подчеркнули, что память о событиях Великой Отечественной войны остается одной из важнейших частей истории страны и каждой семьи.

«Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Самая жестокая и кровопролитная в истории эта война навечно останется в народной памяти как великое противостояние с нацизмом, как борьба с идеологией насилия, порабощения и бесчеловечности. Мы всегда будем помнить о том, какой ценой были завоеваны мир и свобода нашей Родины», — говорится в поздравлении.

Виктор Томенко и Александр Романенко напомнили, что в годы войны на фронт ушли около 600 тысяч жителей Алтайского края. Каждый второй из них не вернулся домой.

«На фронт ушли около 600 тысяч жителей Алтайского края. С оружием в руках они встали на защиту Родины, и каждый второй не вернулся домой, пожертвовав своей жизнью ради мира на земле».

Отдельно в поздравлении отметили вклад тружеников тыла, которые обеспечивали фронт продовольствием, одеждой и боеприпасами, а также помогали эвакуированным и раненым.

«Всеми силами приближали Победу труженики тыла: растили хлеб, стояли у станков, чтобы отправить на фронт продовольствие, одежду и боеприпасы. В Алтайском крае выхаживали раненых и давали кров эвакуированным».

Руководители региона подчеркнули, что память о поколении победителей должна сохраняться и передаваться следующим поколениям.

«Мы будем хранить память о героических страницах нашей истории, о поколении победителей! Наши деды и прадеды всегда будут примером мужества, самоотверженности и беззаветной преданности Отечеству. Они выстояли в ожесточенных боях, выдержали голод и лишения, пытки в концлагерях благодаря необычайной силе духа, вере в счастливое будущее родной страны, в торжество добра и справедливости».

В обращении также упоминается специальная военная операция. Авторы поздравления заявили, что современные военнослужащие продолжают традиции поколения фронтовиков.

«На старшее поколение равняются нынешние воины, которые в ходе специальной военной операции борются с нацизмом. Они берут пример с героев Великой Отечественной, отважно и самоотверженно защищая мирное будущее России».

В завершение выступления Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником и пожелали ветеранам и всем жителям края здоровья и благополучия.

«Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! Желаем всем жителям Алтайского края крепкого здоровья, благополучия и успехов! Мира и процветания нашей Родине! С Днем Победы!»

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.