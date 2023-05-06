На счетах Елены Блиновской и её мужа арестовали сотни миллионов рублей

Блогерша обвиняется в неуплате почти 1 млрд рублей налогов

06 мая 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

Следствие арестовало на счетах блогера Елены Блиновской и её супруга сотни миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, Блиновскую задержали в конце апреля. По версии следствия, за 2019-2021 годы она не уплатила 918 млн рублей налогов. Женщина признала свою вину и раскаялась. Сейчас "королева марафонов" находится под домашним арестом.

По словам собеседника ТАСС, правоохранители выявили и арестовали четыре банковских счёта блогерши и ещё два – её мужа.

"Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте", – рассказал он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов. Она допустила, что в будущем, возможно, произойдёт ещё не один подобный "громкий" инцидент.