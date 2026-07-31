Названы люди, которым не рекомендуется есть чернику

Черника негативно влияет на людей с повышенной свертываемостью крови

31 июля 2026, 14:43, ИА Амител

Голубика, ягода / Изображение сгенерировано с помощью "Шедеврума" / amic.ru

Черника считается полезной ягодой, однако при некоторых заболеваниях употреблять ее следует с осторожностью. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, прежде всего отказаться от черники или ограничить ее употребление стоит людям с индивидуальной непереносимостью продукта.

«Чернику не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью, то есть тем, у кого может возникнуть аллергическая реакция. Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт людям с гиперацидным гастритом, язвенной болезнью и повышенной свертываемостью крови из-за содержания витамина К», — уточнил Поляков.

Кроме того, врач предупредил, что людям с сахарным диабетом не следует употреблять чернику в больших количествах, поскольку это может неблагоприятно сказаться на уровне сахара в крови.