Это заболевание может маскироваться у туристов под грипп

21 июля 2026, 10:49, ИА Амител

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При подозрении на лихорадку денге не следует принимать аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они могут повысить риск кровотечений. Об этом РИА Новости сообщили в Генеральном консульстве России на Мальдивах.

В диппредставительстве отметили, что в последнее время на Мальдивах наблюдается небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге. Новые случаи регистрируются на атоллах Раа, Каафу и Баа. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что это заболевание у туристов, отдыхающих на Бали, может маскироваться под грипп.

По словам представителей генконсульства, при подозрении на денге для снижения температуры и облегчения боли рекомендуется использовать парацетамол, а от приема аспирина, ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств следует отказаться.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и широко распространено в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. К основным симптомам инфекции относятся высокая температура, сильная головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и характерная кожная сыпь.