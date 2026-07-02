НОВОСТИЭкономика

"Не все "под подушку". В ЦБ оценили уровень сбережений россиян

Поведение россиян в части сбережений соответствует текущей макроэкономической ситуации

02 июля 2026, 20:30, ИА Амител

Деньги / amic.ru
Деньги / amic.ru

Центробанк не фиксирует значительного увеличения сбережений в стране. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которым она поделилась на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ, россияне не проявляют тенденции к избыточному накоплению средств. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы регулярно опрашиваем как граждан, так и представителей бизнеса, чтобы понять их ожидания, намерения и поведение. Что касается сбережений, то при снижении процентной ставки норма сбережений должна уменьшаться. Однако уровень сбережений остается достаточно высоким и привлекательным», — отметила глава регулятора.

Набиуллина также подчеркнула, что данные не свидетельствуют о чрезмерном росте сбережений, который можно было бы интерпретировать как стремление всех граждан накапливать средства и избегать расходов.

Ранее россиянам назвали лучшие варианты вложения сбережений летом 2026 года. Важно заранее определить инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Экономика деньги Центробанк
       

Комментарии 3

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Гость

05:47:33 03-07-2026

Опрашивают они... Ничо им не говорите, суют свой нос всю дорогу, чтобы только отобрать, обмануть.

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гость

13:11:07 03-07-2026

А большинство живет от зп до зарплаты

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Гость

13:56:55 03-07-2026

гость (13:11:07 03-07-2026) А большинство живет от зп до зарплаты... Мы с подругой вместе заработали денег, поделили пополам. Она набрала шмоток, поехала в Горный, потом в Тай, нарастила волосы ресницы и тд., тусила короче.
Я эти деньги внесла как первоначальный взнос и оформила ипотеку. Квартиру сдала. Да, выплачивала ее 8 лет, да было тяжело. Но прошло время, и теперь подруга живет от зарплаты до зарплаты (потому что ни копеечки никуда не вложила), я тоже в принципе живу на зарплату, но доход от квартиры сейчас является доходом на развлекаловки, которые она выбрала тогда.
Вывод - иногда нужно не только на доходы смотреть, но и рационально тратить и думать о завтрашнем дне. Тогда не будешь жить от зарплаты до зарплаты

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