Поведение россиян в части сбережений соответствует текущей макроэкономической ситуации

02 июля 2026, 20:30, ИА Амител

Деньги / amic.ru

Центробанк не фиксирует значительного увеличения сбережений в стране. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которым она поделилась на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ, россияне не проявляют тенденции к избыточному накоплению средств. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы регулярно опрашиваем как граждан, так и представителей бизнеса, чтобы понять их ожидания, намерения и поведение. Что касается сбережений, то при снижении процентной ставки норма сбережений должна уменьшаться. Однако уровень сбережений остается достаточно высоким и привлекательным», — отметила глава регулятора.

Набиуллина также подчеркнула, что данные не свидетельствуют о чрезмерном росте сбережений, который можно было бы интерпретировать как стремление всех граждан накапливать средства и избегать расходов.

Ранее россиянам назвали лучшие варианты вложения сбережений летом 2026 года. Важно заранее определить инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска.