Важно заранее определить инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска

09 июня 2026, 14:09, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эпоха сверхвысоких процентов по депозитам постепенно уходит в прошлое. Многие россияне, привыкшие получать до 21% годовых, теперь ищут новые возможности для своих сбережений. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Life.ru дал советы о том, куда стоит инвестировать летом 2026 года.

«Сейчас важно диверсифицировать активы. Выбор инструмента зависит от финансовых целей и объема накоплений. Инфляция может значительно снизить реальную стоимость сбережений, если они хранятся наличными, поэтому важно сохранить их покупательную способность», — отметил он.

При выборе финансового инструмента нужно учитывать цели, объем накоплений и срок инвестирования. Для краткосрочных целей подойдут депозиты на несколько месяцев, а для долгосрочных — более долгосрочные инструменты.

Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков составляет 13,04% годовых. В мае ставки варьировались в зависимости от срока: до трех месяцев — 12,64%, от трех до шести месяцев — 12,72%, от шести месяцев до года — 12,50%, более года — 11,42%.

Щербаченко считает, что депозиты останутся популярными как минимум до первого квартала 2027 года. Однако нужно помнить о налогообложении. Налог на доходы физических лиц начисляется на процентный доход, превышающий установленный лимит, что снижает итоговую доходность.

Альтернативой депозитам могут стать инвестиции на фондовом рынке. Но важно учитывать рыночные риски: стоимость акций может быстро меняться.

«Инвестирование в акции может быть прибыльным, но рискованным. Диверсификация поможет снизить риски. Рекомендую постепенно приобретать акции первого эшелона из индекса Московской биржи», — говорит экономист.

Золото остается популярным защитным активом. Объем торгов золотом на Московской бирже в апреле 2026 года составил 412 млрд рублей и 35,5 тонны, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

«Инвестиции в золото могут защитить капитал в условиях экономической неопределенности», — отмечает Щербаченко.

Он рекомендует не концентрировать все средства в одном инструменте, а распределять их между депозитами, акциями, облигациями и золотом. Важно заранее определить допустимый риск и регулярно пересматривать портфель.

Пример структуры вложений на 2026 год: 40% — депозиты, 10% — облигации, 10% — акции, 20% — золото, 10% — финансовая подушка безопасности.

Поскольку ключевая ставка Банка России снизится в 2026 году, доходность депозитов уменьшится. Однако они остаются удобным инструментом для долгосрочных целей и финансовой подушки безопасности. Их преимущества — фиксированная доходность, простота и государственное страхование, подчеркнул специалист.