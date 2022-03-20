«Английский» особняк для фермеров продают в Алтайском крае за 35 миллионов рублей

Неподалеку от Белокурихи в Алтайском крае выставили на продажу «английский» особняк площадью 1250 квадратных метров. Объявление опубликовали на «Авито».

Нынешний собственник заявил, что строение идеально подойдет для развития бизнеса, например пивоварни или сыроварни. Владелец утверждает, что при строительстве дома использовались только новые материалы. Построен особняк в «английском» стиле.

На участке имеется собственная трансформаторна, пробурена скважина. К участку подведен газ.

За особняк для развития бизнеса его владелец хочет получить 35 миллионов рублей.