Диагностический центр Алтайского края перешел на шестидневный режим работы

Диагностический центр Алтайского края начал работать по субботам: до этого времени медучреждение принимало пациентов только с понедельника по пятницу. Новое расписание актуально уже с этой недели, и 19 марта, в субботу, жители региона могут попасть на приём.

По будням медучреждение будет работать в две смены с 8 до 20 часов, а по субботам — с 8 до 14 часов.

«Для удобства пациентов руководство Диагностического центра Алтайского края приняло решение увеличить число плановых приёмов и перевести учреждение на шестидневный режим работы», — отмечают в краевом Минздраве.