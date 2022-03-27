Элитную квартиру с зимним садом почти за 17 млн рублей выставили на продажу в Барнауле

Квартиру с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом выставили на продажу в Барнауле. Владелец недвижимости на Avito просит за неё почти 17 миллионов рублей.

За эти деньги будущему собственнику достанется огромная гостиная, три спальни, два балкона, рабочий кабинет, а также ванная с тёплым полом и гардеробные комнаты.

В квартире сделан эксклюзивный ремонт, а в одной из комнат с панорамными окнами оборудован зимний сад. Полы в квартире застелены натуральным паркетом.

Общая площадь жилья составляет 241 квадратный метр.

Квартира расположена в доме по адресу Комсомольский, 40. Территория дома закрыта и находится под видеонаблюдением.