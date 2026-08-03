Неизвестный обстрелял припаркованные машины в Барнауле. Видео
Инцидент произошел во дворе домов на Павловском тракте
03 августа 2026, 16:30, ИА Амител
В Барнауле во дворе жилых домов на Павловском тракте неизвестный открыл стрельбу по припаркованным автомобилям. О происшествии сообщает Barnaul 22.
По словам очевидца, это произошло 28 июля примерно с 22:43 до 22:45. Предположительно, огонь велся из окна дома № 203 в сторону парковки у дома № 205а.
«Выстрелы были произведены из пневматического оружия, предположительно PCP или аналогичного. В результате повреждены два автомобиля: у одного осталась вмятина, у второго пробита крыша. На месте происшествия нашли пулю», — пишет паблик.
Автор сообщения подчеркнул, что во дворе часто гуляют дети, а мощность подобного оружия могла представлять серьезную угрозу для жизни людей.
Заявление по факту произошедшего зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району Барнаула. Ситуация находится на контроле руководства отдела, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции пытаются найти человека, который мог обстрелять машины.
16:39:06 03-08-2026
угол полета пули по следам на двух авто эксперт установить может и значит участок дома откуда велся огонь. А дальше свидетели и проверки жильцов. Оружие такое вряд ли не мог никто не видеть. Кто то что то видел и молчит. Умелый нужен человек по допросам, обыскам
16:42:57 03-08-2026
Взять лазерную указку и посветить в второе место прилёта через первое попадание, и вуаля, можно определить место выстрела.
00:05:44 04-08-2026
Гость (16:42:57 03-08-2026) Взять лазерную указку и посветить в второе место прилёта чер... Веревку натяните, лет сколько?? Спец определит и то не с точностью до 1 окна, вы с указкой нет.
10:48:49 04-08-2026
Гость (16:42:57 03-08-2026) Взять лазерную указку и посветить в второе место прилёта чер... невежество главный бич человечества. какая указка? Траектория полёта пули — это кривая линия.
16:51:55 03-08-2026
Крышу китайчонку пробили? У них же вместо металла фольга используется?
18:44:33 03-08-2026
Гость (16:51:55 03-08-2026) Крышу китайчонку пробили? У них же вместо металла фольга исп... Пневматика бывает разная. Бывает калибр и 7.62 и 9 мм. И человека на вылет пробьет смотря с какого расстояния стрелять.
00:11:45 04-08-2026
Гость (16:51:55 03-08-2026) Крышу китайчонку пробили? У них же вместо металла фольга исп... А вы в непробиваемость тАйёты)) своей верите, не верьте обманет) Из современных легковых (кроме бронированных) любую.
16:55:21 03-08-2026
Хватит уже чуть что, детьми прикрываться.
18:39:29 03-08-2026
И это ждет многие человейники вновь построенные.
Обидели тетеньку, не дали запарковаться, тетенька выпила пади мартини со льдом и давай шмалять от обиды .
Понять и простить
06:30:16 04-08-2026
Гость (16:39:06 03-08-2026) угол полета пули по следам на двух авто эксперт установить м... Спасибо, кэп! Вторые сутки всем отделом сидим, репу чешем, что же дальше делать.
09:13:16 04-08-2026
который раз уже идет обстрел
все никак найти не могут
что за кадры полиции ??