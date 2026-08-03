Неизвестный обстрелял припаркованные машины в Барнауле. Видео

Инцидент произошел во дворе домов на Павловском тракте

03 августа 2026, 16:30, ИА Амител

В Барнауле во дворе жилых домов на Павловском тракте неизвестный открыл стрельбу по припаркованным автомобилям. О происшествии сообщает Barnaul 22.

По словам очевидца, это произошло 28 июля примерно с 22:43 до 22:45. Предположительно, огонь велся из окна дома № 203 в сторону парковки у дома № 205а.

«Выстрелы были произведены из пневматического оружия, предположительно PCP или аналогичного. В результате повреждены два автомобиля: у одного осталась вмятина, у второго пробита крыша. На месте происшествия нашли пулю», — пишет паблик.

Автор сообщения подчеркнул, что во дворе часто гуляют дети, а мощность подобного оружия могла представлять серьезную угрозу для жизни людей.

Заявление по факту произошедшего зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району Барнаула. Ситуация находится на контроле руководства отдела, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции пытаются найти человека, который мог обстрелять машины.