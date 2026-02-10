Новосибирская путешественница рассказала, как встретила Новый год в Северной Корее

Поездку женщина организовала самостоятельно

10 февраля 2026, 12:48, ИА Амител

Ирина Голгофская / Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирска провела новогодние праздники в Северной Корее и рассказала о правилах поездки, ограничениях для туристов и своих впечатлениях от пребывания в стране. По ее словам, путешествие заняло восемь дней и проходило под постоянным сопровождением местных гидов, пишет "КП-Новосибирск".

Поездку женщина организовала самостоятельно, оформив визу во Владивостоке. Она отметила, что на границе проводились тщательные проверки, включая просмотр содержимого мобильных телефонов, а самостоятельные перемещения по стране для иностранных туристов не допускаются — все маршруты проходят только в сопровождении экскурсоводов. Туристическая программа охватила около 400 километров маршрута от Пхеньяна.

Во время поездки путешественница проживала в одном из столичных отелей, где располагались бассейн, сауна и другие сервисы для гостей. Интернет в стране доступен ограниченно: подключение возможно лишь за отдельную плату и на короткое время, поэтому публикации в социальных сетях приходилось готовить заранее. Расчеты в магазинах и кафе банковскими картами не проводятся, а туристы оплачивают услуги в иностранной валюте через сопровождающих гидов. Также отмечается, что иностранцам не разрешается свободно посещать многие торговые точки и заведения.

Женщина рассказала, что в поездке пробовала национальные блюда, включая традиционные супы и блюда из лапши, а также наблюдала за праздничными мероприятиями, посвященными встрече Нового года. Особое впечатление на нее произвели массовые народные танцы и праздничные церемонии.

Во время путешествия она старалась больше узнать о жизни местных жителей, общалась с людьми, смотрела телевизионные программы и задавала вопросы о повседневной жизни. По ее словам, ограничения в стране воспринимаются как часть установленного порядка, а многие жители производят впечатление спокойных и доброжелательных людей.

Своими наблюдениями и фотографиями путешественница делилась в личном блоге, где подробно описала особенности поездки, бытовые условия и культурные традиции, с которыми ей удалось познакомиться во время пребывания в Северной Корее.