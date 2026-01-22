На Алтае ждут наплыва туристов из Китая
Для иностранных гостей сформированы два отдельных маршрута
22 января 2026, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае ожидают рост туристического потока из Китая. В регионе уже подготовили специальные маршруты для гостей из КНР и начали их активное продвижение на международном рынке.
О планах по приему туристов из Поднебесной рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников. По его словам, для иностранных гостей сформированы два отдельных маршрута, ориентированных именно на туристов из Китая.
«Мы сформировали сразу два маршрута для иностранных туристов, и оба были предусмотрены для жителей Китайской Народной Республики. Один маршрут называется "Алтай-терапия: счастье через край". Он предусмотрен, в первую очередь, для жителей Китая, которые заинтересованы в осознанных путешествиях, понимают, что такое экологичность, их интересует природа и место человека в этой природе. Он рассчитан, в том числе, на семьи с детьми», – пояснил Барышников.
Второй маршрут разработан совместно с правительством Республики Алтай и ориентирован на более обеспеченную аудиторию.
«Отдельный маршрут называется "Великий Алтай". Он рассчитан на другую категорию туристов – премиальных гостей, готовых путешествовать по ключевым природным локациям, но с достаточно высоким уровнем комфорта», – отметил чиновник.
Для продвижения новых туристических продуктов регион уже провел несколько презентаций. В сентябре в Алтайском крае прошел ознакомительный тур для десяти представителей крупнейших туроператоров и блогеров Китая. На этой неделе состоялась отдельная презентация маршрутов более чем для 20 туроператоров из КНР.
10:38:51 22-01-2026
Они ведут себя очень плохо. И мусорят в порядке вещей.
11:09:53 22-01-2026
Гость (10:38:51 22-01-2026) Они ведут себя очень плохо. И мусорят в порядке вещей.... Ну насмешил, на себя сначала посмотрите, превратили Горный в большую помойку. 🤣🤣🤣
11:28:58 22-01-2026
Сергей😎 (11:09:53 22-01-2026) Ну насмешил, на себя сначала посмотрите, превратили Горный в...
Я в Горный каждое лето езжу и не мусорю.
12:10:53 22-01-2026
Гость (11:28:58 22-01-2026) Я в Горный каждое лето езжу и не мусорю.... Он по себе судит и обобщает на всех
11:37:36 22-01-2026
Сергей😎 (11:09:53 22-01-2026) Ну насмешил, на себя сначала посмотрите, превратили Горный в... О!! Китаец?
14:56:13 22-01-2026
Гость (10:38:51 22-01-2026) Они ведут себя очень плохо. И мусорят в порядке вещей.... не все смогут выбраться в город с нашего аэропорта
11:28:02 22-01-2026
А дальше хлынут колонизировать? Вангую лет через 60 портрет среднего россиянина будет с китайским разрезом глаз
12:10:24 22-01-2026
Гость (11:28:02 22-01-2026) А дальше хлынут колонизировать? Вангую лет через 60 портрет ... Это от наших девчонок зависит. Я бы с китайкой ....................не, ни как.
11:36:43 22-01-2026
Худшего и пожелать для Алтая нельзя чем китайские туристы. Печаль.
11:54:05 22-01-2026
Гость (11:36:43 22-01-2026) Худшего и пожелать для Алтая нельзя чем китайские туристы. П... А что плохого? Они же не бесплатно едут, туры покупают.
16:04:18 22-01-2026
Гость (11:54:05 22-01-2026) А что плохого? Они же не бесплатно едут, туры покупают.... Прежде,чем молоть чушь, поинтересуйтесь,как устроен китайский туризм.
12:12:42 22-01-2026
На Алтае мусоропереработка есть или будут строить на оплаченные туры?
13:07:42 22-01-2026
Гость (12:12:42 22-01-2026) На Алтае мусоропереработка есть или будут строить на оплачен... Ну, а нельзя раздавать туристам маленький проспект с видами достопримечательностей и текстом правил пребывания, где объяснять, куда девать мусор? Может, у них в стране другие порядки и они мусорят не потому, что плохие, просто не знают, как надо поступать в России.
16:39:02 22-01-2026
Ни разу не видел китайских туристов с детьми, не берут они их с собой.
09:29:29 23-01-2026
Гость (16:39:02 22-01-2026) Ни разу не видел китайских туристов с детьми, не берут они и... вообще они всей семьей обычно ездят, не только детей но и дедушек и бабушек на колясках с собой возят. Очень шумные и безпордонные, с кривымы и желтыми зубами. хуже не придумаешь.
19:45:50 23-01-2026
гость (09:29:29 23-01-2026) вообще они всей семьей обычно ездят, не только детей но и де...
Такое бесполезно объяснять тем, кто дальше Алтайки не выезжал никогда. А если и выезжал, то в крайнем случае в зоопарк Новосибирска. Тут столько телетуристов, которые судят о путешествиях только по программам первого канала!
17:56:18 22-01-2026
Все фантазеры отписались? Пишут то чего не знают, а где-то что-то от кого-то слышали. Вспоминается рассказ про деревенского деда, который вернулся из города. Его соседи спрашивают "Ну что дед как там в городе? Дед отвечает . УУУУ жуликов видимо не видимо!!!. Дед, а ты хоть одного видел? Неа. Бог миловал". Так и отписавшиеся выше чепуху пишут. 18 лет занимаюсь изучением Китая. Был там и жил там. Всегда посещаем с семьей эту страну. Во первых китайцы намного чистоплотнее чем европейские жители. В любом городе (даже очень маленьком у них намного чище чем в любом городе РФ. 2. Смотреть им нечего от слова совсем нечего в Алтайском крае. Им здесь будет скучно и неинтересно. Не поедут они на Алтай. Хотя хотелось бы ибо денег у них как у дурака мохорки. 3. Чтобы сюда их звать нужно наладить авиасообщение. Ну не поедут они сюла на собачьих упряжках. А у нас один рейс всего имеется. И тот в Новосибирск и тот из Пекина. А Китай это далеко не один Пекин. Так что это просто пустые мечты и ничего не выйдет с китайцами на Алтае.
21:01:41 22-01-2026
Гость (17:56:18 22-01-2026) Все фантазеры отписались? Пишут то чего не знают, а где-то ч... Только хотел написать тоже самое) Такое ощущение, что у нас вообще не в курсе что такое современный Китай и какая там природа, города и технологическая развитость, нам нечего им предложить, увы и ах.
11:15:48 23-01-2026
Гость (17:56:18 22-01-2026) Все фантазеры отписались? Пишут то чего не знают, а где-то ч... Хватит того как они себя вели у нас в Питере до пандемии.Мусорят и очень много,шумные и беспордонные.Работаю гидом.
17:56:59 22-01-2026
В Горный Алтая и своих туристов пускать нельзя. Уникальная природа понемногу уничтожается в угоду деньгам.
17:59:50 22-01-2026
12 лет прожил в Питере, много знакомых в туриндустрии...Так вот, самые жадные - это китайцы! Они даже немцев обходят! Пользуются только услугами в рамках стоимости тура, обедают всегда организованной группой в дешманской столовой, утро - вечер в номере, сувениры покупают редко, если только магнитик, в последнее время стали посещать ТЦ типа Лента - скупают шоколад Аленка)...Так что на бабло не рассчитывайте!
18:44:34 23-01-2026
Жаль что на Алтае нет места местным жителям, не по карману им Алтай!
19:46:34 23-01-2026
Лукич (18:44:34 23-01-2026) Жаль что на Алтае нет места местным жителям, не по карману и... По карману, ну в эту помойку ни ногой!!!
19:54:50 23-01-2026
Мусорят и очень много,шумные и беспордонные.
они и в общежитиях так живут. Клопов и тараканов разводят.