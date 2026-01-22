На Алтае ждут наплыва туристов из Китая

Для иностранных гостей сформированы два отдельных маршрута

22 января 2026, 10:30, ИА Амител

Снежный Китай / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае ожидают рост туристического потока из Китая. В регионе уже подготовили специальные маршруты для гостей из КНР и начали их активное продвижение на международном рынке.

О планах по приему туристов из Поднебесной рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников. По его словам, для иностранных гостей сформированы два отдельных маршрута, ориентированных именно на туристов из Китая.

«Мы сформировали сразу два маршрута для иностранных туристов, и оба были предусмотрены для жителей Китайской Народной Республики. Один маршрут называется "Алтай-терапия: счастье через край". Он предусмотрен, в первую очередь, для жителей Китая, которые заинтересованы в осознанных путешествиях, понимают, что такое экологичность, их интересует природа и место человека в этой природе. Он рассчитан, в том числе, на семьи с детьми», – пояснил Барышников.

Второй маршрут разработан совместно с правительством Республики Алтай и ориентирован на более обеспеченную аудиторию.

«Отдельный маршрут называется "Великий Алтай". Он рассчитан на другую категорию туристов – премиальных гостей, готовых путешествовать по ключевым природным локациям, но с достаточно высоким уровнем комфорта», – отметил чиновник.

Для продвижения новых туристических продуктов регион уже провел несколько презентаций. В сентябре в Алтайском крае прошел ознакомительный тур для десяти представителей крупнейших туроператоров и блогеров Китая. На этой неделе состоялась отдельная презентация маршрутов более чем для 20 туроператоров из КНР.

