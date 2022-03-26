314 отдельному радиотехническому центру ВКС России вручили боевое знамя в Алтайском крае
Зампред правительства региона Виталий Снесарь поздравил личный состав с этим событием
26 марта 2022, 16:32
314-му отдельному радиотехническому центру ВКС России вручено боевое знамя. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, по поручению губернатора Виктора Томенко зампред правительства региона Виталий Снесарь поздравил личный состав с этим событием.
314-й отдельный радиотехнический центр дислоцируется в посёлке Конюхи в пригороде Барнаула. Данное подразделение входит в состав Воздушно-космических сил России.
Боевое знамя представляет собой полотнище белого цвета, в центре которого находится эмблема воинской части, утверждённая геральдической комиссией Министерства обороны России, от эмблемы расходятся лучи, олицетворяющие георгиевские ленты.
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