314 отдельному радиотехническому центру ВКС России вручили боевое знамя в Алтайском крае

314-му отдельному радиотехническому центру ВКС России вручено боевое знамя. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, по поручению губернатора Виктора Томенко зампред правительства региона Виталий Снесарь поздравил личный состав с этим событием.

314-й отдельный радиотехнический центр дислоцируется в посёлке Конюхи в пригороде Барнаула. Данное подразделение входит в состав Воздушно-космических сил России.

Боевое знамя представляет собой полотнище белого цвета, в центре которого находится эмблема воинской части, утверждённая геральдической комиссией Министерства обороны России, от эмблемы расходятся лучи, олицетворяющие георгиевские ленты.